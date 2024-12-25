Başkan Büyükkılıç, AGÜ'lü öğrencilerle buluştu

Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'nde, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç AGÜ'lü Öğrencilerle Buluşuyor" adlı konferans düzenlendi. Öğrencilerle bir araya gelerek sorularını yanıtlayan Başkan Büyükkılıç, "Kapasitesi ve etki alanı itibariyle hem ülkemizde hem yurt dışında kendisinden söz ettiren böyle bir üniversiteyi şehrimizde olmasından ve ayrıca benim de buranın mütevelli heyetinde yer almamdan dolayı onur duyuyorum. Gençlik çok önemli ve çok anlamlı. Gençliğinizin kıymetini bilmek, bu geçen süreçte işleri iyi değerlendirmek sizin olmazsa olmazınız olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Toplantının en önemli niteliğinin öğrenci kulüplerinin düzenlediği bir toplantı olduğunu vurgulayan AGÜ Rektörü Cengiz Yılmaz ise şöyle konuştu; "Bana göre Kayseri hakikaten çok özellikli bir şehir. Çok şahsına münhasır bir şehir. Böyle olmaması da mümkün değil. Çünkü binlerce yıldır, 6 bin yıla yakın bir zamandır. Belki daha da uzun bir zamandır ticaret kerevanlarının geçtiği ve kesiştiği çok özel bir bölge burası. O binlerce yıl boyunca o tüccarlar, o kervanlar dünyanın bir tarafına özellikle doğu ve batı akışında ilerlerken bu şehirde konaklamışlar, bu şehirden geçmişler, bu şehirde ticaret yapmışlar. Ve Her geçen tüccardan kalan bir miraç var. Bir akıl mirası var. Bir ıbir kültür mirası var. O şekilde düşündüğünüzde burası hakikaten çok farklı bir şehir."