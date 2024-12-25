Kayserispor, Galatasaray maçında yaşananlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
Kayserispor, Pazar günü Galatasaray ile oynana maçta 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'saha olayları', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması', 'usulsüz seyirci alınması', talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği’nce 24.12.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevk raporları açıklandı. PFDK tarafından Kayserispor ile alakalı olarak, “Kayserispor Kulübü’nün 22.12.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Galatasaray Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” açıklamasında bulunuldu.