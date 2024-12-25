  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor, Galatasaray maçında yaşananlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Kayserispor, Galatasaray maçında yaşananlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Kayserispor, Pazar günü Galatasaray ile oynana maçta 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'saha olayları', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması', 'usulsüz seyirci alınması', talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kayserispor, Galatasaray maçında yaşananlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği’nce 24.12.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevk raporları açıklandı. PFDK tarafından Kayserispor ile alakalı olarak, “Kayserispor Kulübü’nün 22.12.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Galatasaray Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” açıklamasında bulunuldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Düzensiz Göç masaya yatırıldı
Kayseri'de Düzensiz Göç masaya yatırıldı
Kayseri ASKF, deprem bölgesindeki sporcu ve çocukları hediye
Kayseri ASKF, deprem bölgesindeki sporcu ve çocukları hediye
Mehmet Akif Ersoy, Vefatının 88. Yılında Anıldı: Kayseri'de Anlamlı Vefa Programı
Mehmet Akif Ersoy, Vefatının 88. Yılında Anıldı: Kayseri'de Anlamlı Vefa Programı
Kayseri'ye yeni 19 sağlık çalışanı ataması yapıldı
Kayseri’ye yeni 19 sağlık çalışanı ataması yapıldı
Kayseri'de Daltonlar Çetesi Üyeleri Yakalandı: Operasyonun Detayları
Kayseri'de Daltonlar Çetesi Üyeleri Yakalandı: Operasyonun Detayları
CEO Ertekin'den Dolar Kuru Uyarısı: '35 Liranın altına inebilir'
CEO Ertekin'den Dolar Kuru Uyarısı: "35 Liranın altına inebilir"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!