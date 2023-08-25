Başkan Büyükkılıç, AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif ettiği AK Parti’nin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

ATO Congresium’da düzenlenen AK Parti 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Partimizin 22’nci gurur yılında, bu vesileyle bir kez daha kuruluşundan itibaren AK Parti kademelerinde görev almış, AK Parti’ye gönül vermiş, AK Parti davasını savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da 14 Ağustos 2001’de Türkiye’nin 39. partisi olarak Türk siyasetine giren AK Parti’nin, girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başararak, bugünlere geldiğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, “AK Parti’mizin 22’nci kuruluş yıl dönümü programında Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinledik. AK Parti, Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye’de devlet-millet kenetlenmesinin de sembolü olmuştur. Partimizin 22’nci yıl dönümünü kutluyor, AK Parti kademelerinde görev almış, gönül vermiş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.