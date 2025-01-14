Başkan Büyükkılıç, Altın Madalyalı Öğrenci Bergüzar’ı Ağırladı

Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi Müdürü Sezer İnan, mezun öğrencisi Bergüzar Yürüm ile birlikte Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Başkan Büyükkılıç, MIT’den kabul alan tek Türk öğrenci olan Bergüzar’ı ve ailesini tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, Bergüzar Yürüm’ü ‘ülkenin gururu’ olarak nitelendirerek, “Kayseri’mizin ve ülkemizin gururu oldunuz. Sizlere yardımcı olmak, sizlerin ufkunu açacak, hedefine destek olacak şekilde hareket etmek hepimize yakışır. Şehrin hizmetkârı olarak hem sizlerle onur duyuyoruz hem de dua ediyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, fen liselerinin önemine vurgu yaparak, “Fen lisesi bizim baş tacımız. Osman Ulubaş büyüğümüzün ismini taşıması da ayrıca bir değer kazandı. Seni tebrik ediyorum, alnından öpüyorum, başarılar diliyorum. Böyle güzel eğitim ordusunun ürünlerini görmekten keyif alıyoruz. Ailene de selam söyle. Türk evladına yakışır bir şekilde bizleri orada en güzel şekliyle hem eğitim alacak hem de temsil edeceksin” ifadelerini kullandı.

Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi Müdürü Sezer İnan da Başkan Büyükkılıç’a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Eğitim camiasında sizlerin eğitime verdiğiniz desteğe şahidiz, çok emeğiniz var” dedi. Başkan Büyükkılıç ise “Eğitim, ülkenin, şehrin ve ailenin geleceğine yatırımdır. O gelecek, bize yansıyacak. Eğitime yapılan yatırım olmazsa olmazımızdır. Sizleri de tebrik ediyorum böyle bir öğrenci yetiştirdiğiniz için, başarılar diliyorum. Eğitimin kıymetini bileceğiz, geleceğe yatırım yapacağız” şeklinde konuştu.

Bergüzar Yürüm de Başkan Büyükkılıç’a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. 2024’te Hollanda’da düzenlenen 4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda altın madalya kazanan Bergüzar Yürüm, ağustos ayında gideceği ABD'nin prestijli Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitesinde yüzde 100 burslu okuyacak.