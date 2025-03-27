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Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı'na katıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı’na katıldı. Ankara’da gerçekleştirilen etkinlikte, sanayi yatırımlarının geleceği ve teknolojik gelişmeler üzerine önemli bilgiler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, “Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı, Türkiye'yi hem teknoloji üreten hem de yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı arzu ediyoruz” dedi. 

Başkan Büyükkılıç’ın, etkinlik sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre görüştüğü programda, Erdoğan, Kayseri'ye olan ilgisini yineleyerek, tüm Kayserililere selamlarını iletti.

Büyükkılıç, “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı etkinliğinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldik. Siz değerli hemşehrilerimize selamlarını ileten Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ülkenin gelişimine katkı sağlayacak bu tür stratejik programların büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sanayi yatırımları ve teknolojik altyapısını güçlendirmek adına yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi

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