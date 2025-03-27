ERÜ'den Çocuklara Dijital Kalkan 'DigiRİSK-Genç İnisiyatif Topluluğu Projesi'

Proje, günümüzün en büyük sorunlarından biri haline gelen siber zorbalık, siber güvenlik, mahremiyet ihlalleri ve aşırı internet kullanımı gibi dijital risklere karşı çocukları koruyacak bilgi ve beceriler kazandırmayı hedefliyor. Özellikle ilkokul 4. sınıf öğrencilerini hedef alan eğitimler, üniversite öğrencileri tarafından sahada yürütülüyor ve bu yönüyle gençlerin eğitimde destekleyici bir rol üstlenmesine olanak sağlıyor.

Alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde sürdürülen proje, aynı zamanda gençlerin toplumsal sorumluluklarını geliştirmesi ve hizmet yoluyla öğrenme modeli çerçevesinde deneyim kazanması açısından da örnek bir uygulama niteliği taşıyor.

Eğitim ve seminer programları kapsamında, belirlenen okullarda çocuklara dijital ortamlardaki risklerden korunma yolları, güvenli internet kullanımı, medya okuryazarlığı ve dijital etik gibi konularda bilgi veriliyor. Proje kapsamında ayrıca "Dijital Sağlık Testi", "Sağlıklı Dijital Yaşam Sözleşmesi" gibi özgün etkinlikler de sınıf içi faaliyetlerde kullanılacak.

DigiRİSK Projesi ile hedeflenen; teknolojiyi bilinçli kullanan, dijital dünyada kendini koruyabilen ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek. Erciyes Üniversitesi öğrencileri, eğitim süreçlerinde üstlendikleri bu rehberlik rolü ile yalnızca bilgi aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda topluma anlamlı bir katkı sunuyor.