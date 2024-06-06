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Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki ile çalışmaları değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek, şehirdeki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki ile çalışmaları değerlendirdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek, şehirdeki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkentte bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi de ziyaret etti. Kayseri’yi ilgilendiren projelerin de istişare edildiği ziyarette Büyükkılıç, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’yi bürokratlarımızla birlikte ziyaret ederek, şehrimizdeki çalışmalarımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza misafirperverlikleri ve şehrimize her zaman sağladığı desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Ankara’da Kayseri’nin âdeta sesi olan Bakan Özhaseki’ye desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkürlerini iletti.

Bakan Özhaseki ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankara’da hizmet imkânlarını Kayseri için kullanmaya gayret edeceğini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal, Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki ile çalışmaları değerlendirdi
Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki ile çalışmaları değerlendirdi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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