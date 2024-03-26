Başkan Büyükkılıç birlikte milletvekilliği yaptığı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehadetinin 15’inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu’nu Anma ve Anlama İftar Programı’na katıldı. Birlikte milletvekilliği yaptığı merhum lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir gönül insanı olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Sevdiğimiz, takdir ettiğimiz, dik duran, asla eğilmeyen bir anlayış sergileyen liderdi” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda bir restoranda Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Muhsin Yazıcıoğlu’nu Anma ve Anlama İftar Programı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Erkan Demirci, Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Benim için çok anlamlı olduğuna inandığım bir akşamda bizleri davet edip, burada bulunmamıza vesile olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Milletvekili Olarak Birlikte Mecliste Bulundum”

Birlikte milletvekilliği yaptığı merhum lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir gönül insanı olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Değerli genel başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu’nu 15’inci yıl dönümünde anarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 20’nci dönemde milletvekili olarak birlikte mecliste bulundum. Bundan daha önemli ve anlamlısı bir hac ibadetini beraber ifa ettiğim, kıymetli rahmetli annesinin de yanında olduğu, meclisteki gençliğin sesi olan, devleti, milleti için gür sesi çıkan Muhsin Yazıcıoğlu’ndan öte, bir derviş misali, annesini sırtında taşıyan bir gönül insanını tanıma fırsatı buldum. Sevdiğimiz, takdir ettiğimiz, dik duran, asla eğilmeyen bir anlayış sergileyen liderdi. Allah gani gani rahmet eylesin, inşallah şehit olarak gitmiştir, bundan hiç şüphemiz yok. Çünkü inandığı bir davası vardı, davası da hepimizde olduğu gibi İ’la’yi Kelimetullah dediğimiz Allah’ın kelamını daha yücelere yükseltmekti.”

“İstikrar Hepimiz İçin Önemli”

Başkan Büyükkılıç, Cumhur İttifakı olarak birlik, beraberlik mesajı vererek, “Sizler devletine, bayrağına, milletine, vatanına, dinine bağlı anlayışın sahibi kardeşlerimizsiniz. İstikrarın hepimiz için önemli olduğunu, mazlum insanların sesi olarak, hep beraber, Cumhur İttifakı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Mustafa Destici başkanlarımızla el ele, gönül gönle yol almamız gerektiğinin farkındayız. Bu ülkenin sağduyusunun sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki bu anlayışa dünya insanlığının ihtiyacı var. Doğu Türkistan’ın da Filistin’imizin de, onlara yapılan zulmün sona ermesi adına liderimizin elinin güçlü olması lazım” diye konuştu.

“Kayseri Denilince Akla Belediyecilik Gelir”

Kayseri denilince belediyeciliğin akla geldiğini vurgulayan Büyükkılıç, “Belediye başkanları olarak sizlerin verdiği destek ve dua ile sizlere layık olmaya çalıştık, bundan sonraki süreçte de yine sizlerin duanız ve desteklerinizle şehrimizi daha iyi noktaya taşımak için gece, gündüz demeden çalışacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Kayseri denilince akla belediyecilik gelir” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Yazıcıoğlu’na bir kez daha Allah’tan rahmet dileyerek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeyken gür bir ses ile Hakk’ın sesi olan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi bir kez daha anıyor, hepinize, saygılar, sevgiler sunuyorum” şeklinde konuştu.