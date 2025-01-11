Başkan Büyükkılıç: 'Bu şehre birlik ve beraberlik yakışıyor'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Kayseri’de fedakârca görev yapan yaygın ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Kayseri’de fedakârca görev yapan yaygın ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Programa Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, daire başkanları ve gazeteciler katıldı.

Programda, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım videosu izletildi.

Tek tek masaları gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gazetecilerle sohbet ederek, bu özel günlerini tebrik etti.

Kayseri’nin 2024 Avrupa’nın En İyi Spor Şehri ünvanı aldıklarını, bu ünvana yakışan spor projelerini hayata geçireceklerini belirten Büyükkılıç, gastronomi çalışmaları yaptıklarını, bilim merkezi projeleri, rekor kıran kitap fuarları, eğitim çalışmaları ve sağlık turizmi ile sağlığın merkezi olması çalışmalarından bahsederek, yapılan hizmet ve projelerin saymakla bitirilemeyeceğini anlattı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de çalışan gazetecilerin bu özel gününü kutlarken, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise Kayseri’nin milli ve yerli duruş sergilediğini kaydederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın her zaman basına sahip çıkıp, yanlarında olduğunu ifade ederek, şehir adına teşekkür etti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise yaptığı açılış konuşmasında, Başkan Büyükkılıç’ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız sadece özel günlerde değil, 7/24 telefonu açık, bütün meslektaşlarımızın halini hatırını soran bir belediye başkanımızdır” dedi.

Konuşmaların ardından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından Başkan Büyükkılıç’a teşekkür plaketi takdim edildi.