Yeni Yönetmelik Tartışma Yarattı: İade Hakkı Kalktı

Tüketicilerin Hakları Zedelendi

Şahin, akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkının kaldırıldığını ifade etti. Bu ürünlerde 15 gün içerisinde sebep göstermeksizin iade hakkı bulunurken, yeni yönetmelik ile bu hak ortadan kalktı. Şahin, "Tüketiciye bir yük bindiriliyor. Eğer tüketici ürünü iade etmek isterse kargo parasını kendisi ödeyecek," dedi.

Hukuki Süreç ve Beklentiler

Tüketiciler Birliği, 1,5 sene önce bu yönetmeliğin durdurulması talebiyle dava açtı ancak henüz bir karar verilmedi. Şahin, "Diyelim ki karar 3-5 ay sonra verilecek ve belki iptali verilecek. Bu aradaki oluşan durumlardaki zararlar nasıl telafi edilecek? Yargının bu hassasiyeti gözetmesini beklerdik," ifadelerini kullandı.

Sahtekarlara Açık Kapı

Şahin, bu yönetmelik değişikliği ile sahtekarların korunacağını belirtti. "Vatandaşa zor kısım bırakılıyor. Satıcılar ve sahtekarlık düşüncesi olanlar korunuyor. Onlar rahatça tüketiciyi dolandırabilirler. Kim mahkemeye verecek ve senelerce bekleyecek?" dedi. Şahin, bu yanlış yönetmelik değişikliğine tepki gösterdiklerini belirtti.