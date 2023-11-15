Başkan Büyükkılıç, Canlı Hayvan Pazarı'nda sıkı pazarlığa katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte İç Anadolu’nun en büyük Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri’ni ziyaret etti. Besici esnafı ile görüşen, sıkı pazarlığa da katılan Başkan Büyükkılıç, projenin Kayseri’ye hem çok yakıştığını hem de nefes olduğunu söyledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve beraberindeki heyet ile birlikte kısa süre önce açılışı yapılan Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri’ni gezerek, incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Kocasinan İlçesi Elagöz Mahallesi’nde, hem arazinin alımı hem de inşaat sürecinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kayseri Ticaret Borsası tarafından İç Anadolu’nun en büyük ve en modern Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri olarak hayata geçirilen proje hakkında bilgiler aldı.

Başkan Büyükkılıç, sıkı pazarlığa katıldı

Satış yapan esnaf ve pazarda canlı hayvan alımı yapacak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, sıkı pazarlığın sonuçlanmasına katkıda bulundu.

“Kayseri’mize, bölgemize yakıştı”

Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri’nde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile besicilerle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Bir güzel Çarşamba sabahındayız. Daha önce açılışını yaptığımız, Ticaret Borsamızın hayvan satış, denetleme, burada çalışmaların yapılacağı mekândayız. Sabahın erken saatlerinde geldik, gördük, büyük bir ihtiyaçmış. Kayseri’mize, bölgemize yakıştı” dedi.

“Şehrimize adeta bir nefes oldu”

Başkan Büyükkılıç, projenin Kayseri’ye adeta bir nefes olduğunu vurgulayarak, “Çarşamba günleri, haftada bir gün yapılacak uygulamalar ile şehrimize adeta bir nefes oldu. Emeği geçenleri kutluyorum, Tarım İl Müdürüne ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Bizlerle uyum içerisinde bu şehri daha iyi noktaya taşımak için herkes üzerine düşeni yapıyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Cenab-ı Allah burada alan, satan kardeşlerime bol rızık versin” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri’nin muhteşem bir alan olduğunu vurgulayarak, “Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Ticaret Borsası başkanımız ve yönetimiyle beraber hayvan pazarımızdayız. Birkaç hafta önce açılışını yapmıştık. Açılışını yaptığımızda acaba burası dolacak mı diye içimden geçirmiştim. Borsa başkanımızla, büyükşehir belediye başkanımızla konuştuğumuzda burası tıklım tıklım dolacak, önemli bir ihtiyacı karşılayacak demişlerdi. Bugün geldik gördük ki sadece Kayseri’den değil İç Anadolu Bölgesinin her yerinden hatta Türkiye’nin birçok yerinden üretici ve alıcı karşı karşıya geliyor. Muhteşem bir alan olmuş” ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek’ten Başkan Büyükkılıç’a teşekkür

Başkan Büyükkılıç’a canlı hayvan pazarının kurulmasına verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Vali Çiçek, “Hem büyükşehir belediye başkanımızın bu işte çok büyük emeği olduğunu, özellikle Ticaret Borsası başkan ve yönetiminin gerçekten sözlerini tutmanın gururu içerisinde olduklarını mutlulukla gördüm. Onları tebrik ediyorum. Büyükşehir belediye başkanımızın işin başından beri verdiği desteğe sonsuz teşekkür ediyorum. Bu birlik, beraberliğin Kayseri üreticisine çok büyük katkılar getireceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın çok büyük emekleri var”

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da Başkan Büyükkılıç’ın projenin ilk başladığından beri çok büyük emekleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri’nin çok önemli bir ihtiyacını birkaç hafta önce açmıştık. Burasının tıklım tıklım olacağını Sayın Valimize ifade etmiştim. Burayı yaparken ilk başladığımız süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın çok büyük emekleri var. Kayseri Ticaret Borsası olarak hangi projeye adım atsak, sayın başkanımıza her adımda yanımızda olur. Hem Kayseri Ticaret Borsası hem de Kayseri üreticileri adına çok teşekkür ediyorum.”

Bağlamış, hayvan pazarının hem üreticilere hem de şehre hayırlı olmasını temenni ederek, tam faaliyette çalıştığında, kent ekonomisine de 20 milyon TL gibi ekonomik katkıda bulunacağını ifade etti.

Proje, 30 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Günlük 1000 adet büyükbaş, 1500 adet küçükbaş hayvan kapasitesine sahip. Kompleksin içerisinde misafirhane, hayvan dinlendirme yerleri, yem deposu, hayvan satış yerleri, idari bina, sosyal donatılar, lokanta, kafeterya çay ocağı ve 100 kişilik satış salonu bulunuyor.