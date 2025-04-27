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  • Başkan Büyükkılıç, 'Doksan dakika susmayan seyircinin alnından öpüyorum'

Başkan Büyükkılıç, 'Doksan dakika susmayan seyircinin alnından öpüyorum'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 'Üç puan hayırlı olsun yüzümüz gülüyor, şehrimizin yüzü gülüyor. Ben tabii ki oyuncularımızı tebrik ediyorum. Doksan dakikada maç bitene kadar susmayan seyirciyi de bağrıma basıyor alnından öpüyorum' dedi.

Başkan Büyükkılıç, 'Doksan dakika susmayan seyircinin alnından öpüyorum'

Kayserispor- Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Üç puan hayırlı olsun yüzümüz gülüyor, şehrimizin yüzü gülüyor. Ben tabii ki oyuncularımızı tebrik ediyorum. Doksan dakikada maç bitene kadar susmayan seyirciyi  de bağrıma basıyor alnından öpüyorum. Hocamıza özellikle teşekkür ediyorum disiplinli, duruşuyla, beyefendiliğiyle ayrı bir güzel insan. Rizesporumuza da başarılar diliyoruz. O da bizim canımız, ciğerimiz kardeş şehrimiz. Hep beraber el ele, gönül gönüle önümüzdeki maçlara bakmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Öten yandan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da Kayserispor’u tebrik ettiklerini ifade etti.

Haber Merkezi

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