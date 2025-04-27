Vekil Ataş, 'Biz bu takıma güvendik ve bundan sonra da güveneceğiz'

Dedikoduyu bir tarafa bırakıp da herkes işiyle odaklandığında demek ki güzel şeyler ortaya çıkıyor. Biz bu takıma güvendik ve bundan sonra da güveneceğiz” dedi.

Kayserispor- Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “1-0 da olsa maçı aldık. Yeter ki bu şehir kenetlensin yöneticisiyle, teknik heyetiyle, seyircisiyle, siyasisiyle, idarecilerle dedik ve kenetlendi. Dedikoduyu bir tarafa bırakıp da herkes işiyle odaklandığında demek ki güzel şeyler ortaya çıkıyor. Biz bu takıma güvendik ve bundan sonra da güveneceğiz. düşme hattından hızlı bir şekilde uzaklaştık. Takımımıza destek vermeye devam edeceğiz. Seyirci de mükemmel tüm şehir takımının arkasında böyle güzel günleri hep beraber görelim. Ben Kayserispor'u tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu.