Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Kayserimizin marka değerlerinden birisidir”

Kayseradar medya sponsorluğunda hazırlanan Kapadokya’nın Gizemli Mabedi Erciyes Belgeseli, ilk gösterimiyle Erciyes Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Böyle güzel bir eseri hayata geçiren ekibi kutluyorum. Erciyesimiz Kayserimizin marka değerlerinden birisidir. Bu değeri anlatacak olan bir çalışmayı hep beraber izleyeceğiz ama Erciyes Dağı denince herkesin içi adet güler. Erciyes denince Kayseri akla gelir Kayseri denince de Erciyes akla gelir, bizim en önemli değerimizdir. Sönmüş bir yanardağ bilindiği gibi bitki örtüsüyle üzerindeki imkanlarıyla. Bizim için, belediyeciler açısından su konusundaki cömertliğiyle bizim için anlamı bir dağdır. Böyle güzel bir dağın eteğinde kurulmuş bir Kayseri’de yaşamak nedeniyle Cenab-ı Allah’a şükrediyoruz” diye konuştu.

‘ERCİYES, TÜRKİYE’YE MAL OLMUŞ BİR DEĞERİMİZDİR’

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Erciyes Kayseri için çok büyük anlam ifade eder. Hatta bu anlam sadece Kayseri sınırlarında kalmamış Mimarsinan tarafından Süleymaniye’ye İstanbul’a götürülmüş zamanında payitahtta işlenmiş bir simgedir Erciyes. Buradan baktığımız zaman Kayserililer için ne kadar değerli bir görselse Erciyes, Türkiye’ye mal olmuş bir değerimizdir. Böyle anlamlı bir etkinlik ile belgesele dökülmüş olması hakikaten kıymetli” şeklinde konuştu.