Başkan Büyükkılıç ERÜ Hastanesi yenileme çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen Erciyes Üniversitesi Hastanesi Ana Girişinde ve Poliklinikler kısmında devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç ERÜ Hastanesi yenileme çalışmalarını inceledi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen Erciyes Üniversitesi Hastanesi Ana Girişinde ve Poliklinikler kısmında devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, büyükşehir belediyesi tarafından üniversite hastanesi ana girişinde ve poliklinikler kısmında yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, “İnsana dair hemen her alanda yaptığımız samimi çalışmalarımız, yaptığımız hizmetlerimiz, sağlık alanında da aynı özveri ile devam ediyor” dedi.

Büyükkılıç, vatandaşların sağlık hizmetlerini modern bir ortamda alacağını belirterek; "Üniversite Hastanesi Ana Girişinde ve Poliklinikler kısmında yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini daha konforlu ve modern bir ortamda gerçekleştirmesi için hizmetlerimiz sürecek” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç ERÜ Hastanesi yenileme çalışmalarını inceledi
Başkan Büyükkılıç ERÜ Hastanesi yenileme çalışmalarını inceledi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Erciyes Kayak Merkezi 2 buçuk ayda 2 milyon kişiyi ağırladı
Erciyes Kayak Merkezi 2 buçuk ayda 2 milyon kişiyi ağırladı
Yabancı Öğrenciler İftarına Melikgazi ev sahipliği yaptı
Yabancı Öğrenciler İftarına Melikgazi ev sahipliği yaptı
Silahla kendini vuran engelli şahıs hayatını kaybetti
Silahla kendini vuran engelli şahıs hayatını kaybetti
Başkan Büyükkılıç: 'Güzellikte yarışacağız'
Başkan Büyükkılıç: 'Güzellikte yarışacağız'
'Yılanlar Grubu' çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi
'Yılanlar Grubu' çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi
Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Coşkun: 'Önce kendi ortaklarına bir baksın sonra bizi yorumlasın'
Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Coşkun: “Önce kendi ortaklarına bir baksın sonra bizi yorumlasın”