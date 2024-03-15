Büyükkılıç'tan KİMDER'e ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği'ni (KİMDER) ziyaret ederek, dernek yönetimi üyeleri ile bir araya geldi.

Büyükkılıç'tan KİMDER'e ziyaret
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği’ni (KİMDER) ziyaret ederek, dernek yönetimi üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği’ni ziyaret etti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın da eşlik ettiği ziyarette Büyükkılıç, dernek yönetimi üyeleri ile sohbet etti, görüş alış verişinde bulunarak, öneri ve taleplerini dinledi. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç; “Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği’ni ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için KİMDER Yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Hacı Ali Çakıcı da dernek faaliyetleri hakkında Başkan Büyükkılıç’a bilgiler verdi.

Büyükkılıç'tan KİMDER'e ziyaret
Büyükkılıç'tan KİMDER'e ziyaret
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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