Başkan Büyükkılıç, eşi ile 'Kayseri Yağlaması' yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte KAYMEK tarafından gerçekleştirilen Kayseri’nin ünlü ve sevilen gastronomi değeri olan ‘Kayseri Yağlaması Yapımı’ etkinliğine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kültür faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu KAYMEK, evli çiftleri Kayseri’nin zengin gastronomi kültürü içerisinde yer alan yağlama yapımı etkinliği ile buluşturdu. Ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulan KAYMEK İle Öğreniyorum Atölyesi bünyesindeki ‘Eşim ve Ben Mutfakta’ etkinliği, KAYMEK Akademi tesislerinde gerçekleştirilirken, etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katıldı. Ceketini çıkarıp, mutfak önlüğünü giyen Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile yağlama yaptı. Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; KAYMEK’in 6’ncı üniversite gibi hizmet verdiğini vurgulayarak, “Bu alanda da meslek edindirme kurslarımız hem hobi mantığında hem gelir temin etmek isteyip, bütçesine katkıda bulunmak isteyenler için fayda sağlıyor. Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yaptığımız için belge ve sertifika da veriyoruz. Böyle de bir kazanım söz konusu oluyor” diye konuştu. KAYMEK’in bu tür güzelliklerle yetenek avcılığına çıktığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Hem pişiriyoruz hem de ikram ediyoruz” diyerek, Kayseri’nin zengin gastronomi kültürü içerisinde önemli yer tutan yağlamayı pişirmenin yanı sıra yemesinin de usulü olduğunu uygulamalı olarak gösterdi. KAYMEK Türk Mutfağı eğitmenlerinden Nesibe Savruk ise bir pazar etkinliğinde yine birlikte olduklarını ifade ederek; “Kayseri’mizin meşhur yemeği yağlama etkinliği var. Gelen arkadaşlarımız ve başkanımız eşliğinde etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Yöresel lezzetlerimizin unutulmaması adına güzel bir etkinlik, devamı gelecek inşallah” şeklinde konuştu. Mithat Sönmez isimli vatandaş da Kayseri Yağlama Yapımı etkinliğine katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin devamını dilerken, Göker Ayaydın etkinliği çok güzel bulduklarını belirterek, çok eğlendiklerini, bu nedenle Başkan Büyükkılıç’a ve ekibine teşekkür etti.

Gökhan Özer de; "Aileleri bir araya getirdiğiniz için başkanımıza ve tüm KAYMEK’e teşekkür ediyoruz. Sembol haline gelmiş Kayseri mutfağımızın meşhur yağlamasını kendi elimizle yapıp, misafirlerimize sunacağız" dedi.