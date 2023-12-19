Başkan Büyükkılıç gençlerle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1000 kişi kapasiteli Merkez Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, sıcak çorba eşliğinde gençlerle sohbet etti.

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  • 19.12.2023 11:30
  • Güncelleme: 19.12.2023 13:58
Başkan Büyükkılıç gençlerle bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1000 kişi kapasiteli Merkez Kütüphanesi’ni ziyaret ederek, sıcak çorba eşliğinde gençlerle sohbet etti.

Kadim kent Kayseri’yi bilim ve teknolojinin ışığında kütüphaneler şehri yapma yönünde yeni kütüphaneleri şehre kazandıran Başkan Büyükkılıç, Merkez Kütüphane’de kitapseverlerle buluştu. Kütüphaneler şehri Kayseri’nin ilgi odağı olan ve 1000 kişi kapasiteli Merkez Kütüphanesi’ni gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerin gelecek planlarına ortak oldu, hayallerine katkıda bulunacak samimi sohbetler yaptı. Gençlerle sık sık bir araya gelen, onların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Büyükkılıç, Merkez Kütüphane’de gençlerin ilgiyle ve takdirle karşıladığı ‘sıcak çorba’ uygulaması kapsamında kütüphane üyeleri ile birlikte çorba içmeyi de ihmal etmedi. Gençlerin ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, “Okuyan ve okutan şehrimiz Kayseri’de, gençlerimizin eğitimdeki ateşini körüklemeye devam ediyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, öğrenciler başta olmak üzere kütüphane üyeleriyle sıcak çorba eşliğinde samimi sohbetler yaptıklarını söyleyerek, “Soğuk bir kış sabahı, ilim ve bilgi yuvası Merkez Kütüphanemizde öğrencilerimizle buluştuk. Sıcacık çorbalarımızı yudumlayarak, onların gelecek planlarına ortak olduk, samimi sohbetler yaptık” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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