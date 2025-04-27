Başkan Büyükkılıç, güne gençlerle yürüyüş yaparak başladı

Sağlık alanında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle bilinen Doktor Başkan Büyükkılıç; spor ve yürüyüşün sağlığın korunmasındaki önemini sıkça dile getiriyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pazar sabahını Ali Dağı’nda gençlerle birlikte yürüyüş yaparak geçirdi. Sabahın erken saatlerinde temiz hava ve oksijenin tadını çıkaran Başkan Büyükkılıç, yürüyüş sırasında hem Kayserili gençlerle bir araya geldi hem de sağlıklı yaşamın önemini bir kez daha vurguladı. Büyükkılıç, "AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanımız Hayri Danacı ve kıymetli gençlik kolları üyelerimizle birlikte, bu güzel pazar sabahında Ali Dağı’nda temiz havanın ve bol oksijenin tadını çıkaran hemşehrilerimizle buluşarak keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik" diye konuştu. Gençlerle birlikte, sporun önemini bir kez daha hatırladıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Sevgili gençlerimize ve kıymetli hemşehrilerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir pazar günü diliyorum" dedi.

Yürüyüşe katılan gençler de Başkan Büyükkılıç’ı sabah sporu yaptıklarını ifade ettiler. Gençler, Büyükkılıç’a gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür ederek, onun sağlıklı yaşam konusundaki mesajlarını benimsediklerini belirtti.