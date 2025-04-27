Başkan Okandan minik ziyaretçilere Kayserispor atkısı hediye etti

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden çocuklara Kayserispor atkısı hediye etti ve Kayserisporun bu hafta gerçekleşecek futbol derbisi için başarı dileklerinde bulundu. Başkan Okandan; ”Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hem sporu sevmelerini hem de şehrimizin değerlerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Kayserispor, sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda şehrimizin birlik ve beraberlik ruhunun simgesidir. Bizler, şehrimizi sevdiğimiz kadar, şehrimizin takımı olan Kayserisporumuzu da seviyor ve her zaman destekliyoruz. Bu vesileyle, Kayserisporumuza bu hafta evinde konuk edeceği Çaykur Rizespor karşısında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.