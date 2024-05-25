Başkan Büyükkılıç: 'Hızlı tren hattı için ekipler harıl harıl çalışıyor'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) Projesi’nin Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi’ndeki şantiyesinde yürütülen çalışmalarla ilgili brifing alarak, sahada incelemelerde bulundu. Daha sonra Molu bölgesindeki T9 tüneli çalışmalarını da inceleyen Büyükkılıç, “Aldığımız bilgilere göre 1200 civarında sahada çalışma yapan kardeşimiz var. Ayrıca 450 civarında da teknik olarak araç gereç var. Her şey yolunda ve seyrinde. Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli bakanlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ederek Kayseri’mize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Anadolu’nun kavşak noktasında bulunan, sanayi ve ticaretin yanı sıra eğitim, sağlık, spor, turizm ile tarım ve hayvancılık alanlarında da adından söz ettiren Kayseri’yi, 2 saatte Ankara’ya, 5 saatte İstanbul’a bağlayacak Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nde çalışmalar sürerken Başkan Büyükkılıç projeyi yakından takip ediyor.

Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi’ndeki Yüksek Hızlı Tren Hattı şantiyesini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, çalışmalarla ilgili yetililerden brifing alarak, sahada incelemelerde bulundu. Düver Mahallesi’ndeki şantiye ziyaretinin ardından Molu bölgesindeki T9 tüneli çalışma sahasında da incelemelerde bulunan Büyükkılıç, T9 tüneli çalışmaları ve planlanan diğer tünel çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç’a, Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nin Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi’ndeki şantiye ve T9 tüneli çalışma sahası ziyaretlerinde AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Proje Müdürü Kayserşah Erdem ve AYGM Şube Müdürü, Kontrol Amiri Buğrahan Açıkgöz eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi’ndeki Yüksek Hızlı Tren şantiyesini ziyaret ederek, yüklenici firmaların yetkililerinden projenin ilerleyişi ve genel durum hakkında brifing aldı.

Büyükkılıç, brifingin ardından 142 kilometrelik yüksek hızlı tren güzergahında 2 istasyon, 8 adet NATM tünel, 7 adet güvenlik tüneli, 5’i viyadük 18 köprü, 136 alt/üst geçit planlanan projenin şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nin Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi’ndeki şantiye ziyaretinin ardından Kayseri’nin batı girişinde Molu bölgesinde inşası süren T9 tüneli başlangıç noktasına geçen Başkan Büyükkılıç, burada da yetkililerden T9 tüneli ve planlanan diğer tünellerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nde gelinen son durum hakkında açıklamalarda bulunarak, “Çok değerli il başkanımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte Yüksek Hızlı Tren şantiyelerimizi ziyaret etme çalışmasını yapıyoruz. Düver’deki şantiye ziyaretinden sonra yine Kayseri’mizin sınırları içerisinde olan Molu bölgesindeki T9 tüneliyle ilgili olan çalışmayı yerinde izleme fırsatı bulduk” diye konuştu.

“Her Şey Yolunda ve Seyrinde”

Yaklaşık 1200 personel ile çalışmaların yolunda gittiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Çok şükür seyrinde her şey. Kredisi tamam, zaten projesi tamam, ihalesi tamam. Harıl harıl ekipler çalışıyor. Aldığımız bilgilere göre 1200 civarında sahada çalışma yapan kardeşimiz var. Ayrıca 450 civarında da teknik olarak araç gereç var. Her şey yolunda ve seyrinde” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’mize Hayırlı, Uğurlu Olsun”

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, değerli bakanlarımıza emeği geçen herkese teşekkür ederek Kayseri’mize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

“2027-2028 Gibi Kayseri’miz Hızlı Trenle Buluşacak”

Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nde çalışmaların 2027-2028 yıllarında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “İnşallah aldığımız bilgiler doğrultusunda 2027-2028 gibi de hızlı trenle Kayseri’mizin buluşacağını buradan bir kez daha vurguluyor ve hatırlatıyoruz. Kayseri-Ankara hızlı treni, 142 kilometrelik Yerköy’e kadar olan Kayseri hattı, sonrasında da Ankara’ya yapılmış olan ve devam eden hızlı tren hattının kullanılması şeklinde bir boyut. Üçlü konsorsiyum; Doğuş, Çelikler ve Özkar. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Her aşamasında herkesin katkısı var” şeklinde konuştu.

“Kayseri’mizin Bunu Hak Ettiğine İnanıyoruz”

Büyükkılıç, Kayseri’nin bu hizmeti hak ettiğine vurgu yaparak, “Sonuç itibariyle Kayseri’mizin bunu hak ettiğine inanıyoruz. Kayseri’mizin bunu en güzel şekliyle değerlendireceğini de düşünüyoruz. Ankara 2 saat, oradan da devam eder Kayseri-İstanbul. Toplamda 5 saat içerisinde hızlı trenle istanbul’a ulaşma imkanı doğmuş oluyor. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Kayseri’nin vizyon projelerinden olan Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi, Himmetdede, Yenifakılı, Şefaatli’den geçerek, Kayseri’yi, Ankara-Sivas Hızlı Tren hattından Ankara’ya, Ankara-Eskişehir-İstanbul Hızlı Tren Hattı üzerinden de İstanbul’a kadar bağlayacak. Kayseri-Ankara-İstanbul arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak proje ile Kayseri-Ankara arasındaki mesafe 2 saate inecek. Proje kapsamında, 142 kilometrelik yüksek hızlı tren güzergahında 2 istasyon, 8 adet NATM tünel, 7 adet güvenlik tüneli, 6 adet aç kapa tünel, 5’i viyadük 18 köprü, 136 alt/üst geçit planlanıyor.

Ayrıca proje ile yıllık 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma kapasitesine ulaşılması öngörülüyor.