Başkan Büyükkılıç: 'İşçi kardeşlerimizin alnından öpüyorum'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, “Helalinden kazanıp helalinden harcayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Emek ve alın teriyle genelde ülkemizin, özelde şehrimizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan, helalinden kazanıp helalinden harcayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.

Mesajında ‘İnsanların hayırlısı, insana hizmet edendir’ diyen Başkan Büyükkılıç, işçi ve emekçilere seslenerek, “Hem ülkemize hem şehrimize katma değer sağlıyor, üretiyor, ihracata vesile oluyorsunuz. Her biriniz bizler için çok önemlisiniz. Bu güzel şehri ihracatta önemli noktaya getiren siz işçi ve emekçi kardeşlerimizsiniz. Her birinizin alnından öpüyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Endüstrinin ve sanayinin merkezi bu şehrin hizmetkârı olmaya devam ettiklerini belirten Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olarak, hep beraber bu şehre emek vermeye, hizmet etmeye gayret ediyoruz. Kayseri Modeli belediyecilik anlayışı ile alın teri kurumadan personelinin haklarını veren belediyecilik anlayışı ile çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ederek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, işçi ve emekçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, onların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”