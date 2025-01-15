Başkan Büyükkılıç, İttifak ortağı MHP'lileri ağırladı

Çok önem verdiği birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile istişarelerini sürdürüyor.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın önemine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin uyumuna vurgu yaptı.

Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın Türkiye adına bir bütün, tek yürek, tek ruh, tek vücut olduğunu kaydetti. Başkan Büyükkılıç, güçlü temeller üzerine inşa edilen Cumhur İttifakı’nın, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde emin adımlarla yoluna devam edeceğini ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini ileterek, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmet ve yatırımları takdir ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz" dedi. Durmaz, Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla yoluna devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Başkan Büyükkılıç, MHP heyeti ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.