Başkan Büyükkılıç'tan gelene 'Hoş Geldin', gidene 'Güle Güle' ağırlaması

İlk olarak Başkan Büyükkılıç, Okandan, Üzüm ve partililer ile birlikte Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin türbesini ziyaret ederek, dua etti. Büyükkılıç, “Her zaman olduğu gibi gayemiz, davamız, bu kadim şehre en güzel şekilde hizmet etmek. Rabbim muvaffak etsin” dedi.

Daha sonra 8’inci Olağan İl Kongresi’nde il başkan adayı olarak belirlenen Hüseyin Okandan ile kongrede görevi devredecek olan İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle aday gösterilen Okandan’ı tebrik ederken, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm’e de emekleri ve hizmetleri için teşekkürlerini iletti.