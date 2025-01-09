Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günlerinde liselilerle buluştu

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, KARİYER GÜNLERİNDE CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU

Genç dostu ödüllü ve öğrenci dostu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir yandan gençlere yönelik yatırım, proje ve çalışmaları hayata geçirirken, öte taraftan ise gençlerle sürekli olarak bir araya gelmeye de özen gösteriyor.

Bu doğrultuda aksatmadan devam ettiği Kariyer Günleri kapsamındaki öğrenci buluşmalarında gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşan, çalışmalarından bahseden ve tavsiyelerde bulunan Büyükkılıç, bu kez de Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencileri ve eğitimcileri ile buluştu.

‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ ve Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet ve hizmetlerinin gösterimi ile başlayan Kariyer Günleri programında Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi anlattı, yerel yönetim faaliyetlerinden bahsetti, hayata dair tecrübelerini ve bilgileri aktardı ve öğrencilere öğütler verdi.

Öğrencilerin sevgi gösterileri ile kürsüye davet edilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “KAYMEK kursları sizlerin emrinde, kurslar, sosyal ve sportif içerikli projeler, 30 civarında tesisimiz, 35 yüzme havuzumuz var, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmetinizde. Kayseri kabuğuna sığmayan bir şehir olarak yoluna devam ediyor” dedi.

Büyükkılıç’tan Öğrencilere Kültepe’de Tarihi Gezi Sözü

Gençlere seslenen Başkan Büyükkılıç, 30 yıllık tecrübelerini de öğrencilerle paylaşırken, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan kentte bulunan Kültepe Kaniş Karum’u gezdirme sözü verdi.

Ayrıca Koramaz Vadisi, dünyada nadir olacak kayadan oyma müzesi, İncesu’da mozaik kazı çalışmaları ile turizmin uğrak yeri olarak dünya harikası bir çalışma ortaya çıkacağını vurgulayan Büyükkılıç, tarihe sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kariyer Günleri kapsamında, öğrencilere enstrüman öğrenmelerini tavsiye eden Başkan Büyükkılıç, Lale Şimşek isimli vatandaş ile birlikte düet yaparak, Türk musikisinde efsaneleşmiş olan Gesi Bağları türküsünü de söyleyerek, kulakların pasını sildi.

Büyükkılıç, gençlere yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yatırım olduğunu ifade ederek, “5 üniversitesi ile 75 bin üniversite öğrencisi var, eğitimde Türkiye’de sayılı şehirlerden birisiyiz. Gençler, size olan yatırım en doğru, en sağlıklı yatırımdır, ülkenin geleceğine yatırımdır. Kayseri göz bebeğimiz, ticaretin ve sanayinin merkezi, hayırseverler şehri, turizmin en önemli destinasyonlarından birisidir” diyerek, kış turizminin merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Buluşmadaki konuşmasında Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım, proje ve hizmetlerinden bahseden Büyükkılıç, spor ve diğer hizmetleri sayesinde yüzlerce milyon liranın yurt dışına gitmeden ülkede kalmasını sağladıklarını ifade ederek, “Milliyetçilik budur. Hizmet etmek budur. Bu anlayış içerisinde vatanını milletini sevmektir” diye konuştu.

Konuşmasında tasarrufa da değinen Büyükkılıç, belediye olarak tasarrufa önem verdiklerini dile getirdi.

Kayseri’nin güzel bir şehir olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç, Kayseri’nin Mimar Sinanların, Gevher Nesibe Sultanların, Hunat Hatunların, Mevlânâ’nın hocası Seyyid Burhaneddinlerin, Mehmet Melik Gaziler şehri olduğunu ifade etti.

Konuşmasında Kayseri’nin turizmin merkezi olan bir şehir olduğunu da bildirerek, “Bazen Diyorlar ki gerek ulusal gerek yerel televizyonlarda turizmle ilgili konular açıldığında maşallah bülbül gibi şakıyorsun. İnan öyle yani. Olanı anlatıyorum. Hakikati söylüyorum. Kayseri açık hava müzesi” diyerek zenginlikler şehri Kayseri’nin tarih ve turizm değerlerinden söz etti.

Büyükkılıç medeni cesaret göstererek söz alan ve kendisinin Kayseri’ye yönelik sorularını yanıtlayan bir öğrenciye tablet hediyesinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 15 tane kütüphane yaptırdığını dile getiren Büyükkılıç, sosyal ve kültürel hizmetleri gerçekleştiren tesisleri olduğunu da sözlerine ekleyerek sözü Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne getirdi. Büyükkılıç, millet bahçesinin Kayseri’nin hizmetinde olduğunu kaydetti.

Nöroloji Uzmanı Doktor olarak, Kayseri’de alzaymır hastalarına yönelik olarak Alzheimer Merkezi Projesi’nin temelinin atıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, alzaymırın artış gösterdiği, bu noktada tablet, telefon gibi dijital cihazların bilinçli kullanılmasına yönelik öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

İrtifa akışı bakımından dünyanın ikinci büyük şelalesi olarak bilinen Kapuzbaşı Şelalesi’nden de bahseden Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin Kapuzbaşı Şelalesi yollarını yaptığını söyleyerek, Büyükşehir Belediyesi tarafından gençler için bahar döneminde gezi düzenlenmesi talimatını da verdi.

Öğrencilere düzenlenecek bir gezi ile Erciyes Kayak Merkezi’nde gezi sözü de veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi yenilikçi belediyedir. Yatırıma en çok pay ayıran belediyeler arasında 3 sene üst üste 1’inci sıraya yerleşti. Ekibimi kutluyorum. Ulaşım A.Ş.’miz 65 kat apartman yüksekliğinde 3 türbinlik Rüzgâr Enerji Santrali’ni hayata geçirip, bize elektrik üreteceğiz. Yenilikçi olacaksınız, çevreci olacaksınız, yenilebilir enerjiden faydalanacaksınız, biyogaz, GES, RES projelerimiz var” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kitap Fuarı’nın yedincisine 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ile rekor kırıldığını hatırlatarak, “Sizler bu hizmetlerden yararlandıkça biz mutlu olup, daha çok gayret gösteriyoruz” dedi.

Gastronomiden sağlığa, kırsaldan bilime, eğitimden ulaşıma kadar birçok projeyi gençlerle paylaşan Büyükkılıç, öğrencilerin sorularını da samimiyetle cevapladı.

Demokrasi Mahallesi Muhtarı Hatun Kekeç de “Öncelikle okulumuzu ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. İdol başkanımızsınız, babacan, atom karınca gibi çalışıyorsunuz, iyi ki varsınız” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a buluşmada, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak da eşlik etti.

Kariyer Günleri buluşmasında Başkan Büyükkılıç, öğrenci ve eğitimcilerle günün ansısına toplu hatıra fotoğrafı çekinerek öğrencilere Kayserispor forması hediye etti.