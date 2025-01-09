Melikgazi'de refüj peyazjı için artık sular boşa akmıyor

Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu uygulamanın suyun gereksiz tüketimini önlediğini ve çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilediklerini belirtti.

Başkan Palancıoğlu, “Suyu etkin kullanmayı sağlayan kuru peyzaj çalışması, ilçemizin bulvar ve caddelerinde uygulanıyor. Bu düzenleme ile sadece trafik akışını düzenlemekle kalmıyor, aynı zamanda su kaynaklarının korunmasına katkı sağlıyoruz” dedi.

Başkan, kuru peyzaj çalışmalarının ilçeye birçok fayda sağladığını vurguladı: “Su kullanımını azaltmak, mevsimlik çiçek kullanımını en aza indirip kalıcı bitkilere geçmek, bakım ve onarım maliyetlerini minimuma düşürmek hedeflerimiz arasında.” dedi. Başkan, bu projeye emeği geçen tüm mesai arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.