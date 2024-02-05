Başkan Büyükkılıç: 'Kartal Kavşağı ve Selahattin Camii yapım projeleri birleştirilerek revize edildi'

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Memduh Büyükkılıç KayseRadar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Kartal Kavşağı projesini; yol üzerindeki şeritlerin sayısını artırarak ve alternatif yol çalışmaları yaparak trafik akışını hızlandırmak adına yan projelerle desteklediklerini ancak genel projenin revize edildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kartal Bulvarı üzerinde Cumhuriyetimizin 100. Yılına istinaden ‘Selahattin Camii’ yapım projesi de var. Bu projenin de girişleri, çıkışları da dikkate alındığı için Kartal Kavşağı’nı iyi ki de yapmamışız. Kartal Kavşağımız da bu noktada dikkate alınarak projede bir revizeye gidildi. Kartal Kavşağı ve Selahattin Camii yapımı aynı proje içerisinde yer alıyor, kaynağı da hazır durumda. Projeye sundukları destekten ötürü Özhaseki Bakanımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

‘PROJE MALİYETİ YAKLAŞIK 30 MİLYON EURO’

Kartal Kavşağı ve Selahattin Camii yapım projesinin 30 milyon Euroya mal edileceğini ve proje çapının genişlediğini de vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Proje içerisine sonrasında Tacettin Bulvarı da dahil olacak ve fiyat artışları da dikkate alındığında bir belki de bir buçuk milyar liralara mâl olacak bir proje olacak. Bu açıdan proje ertelenmiş oldu ancak ufak dokunuşları her zaman yaptık, hem Erenköy tarafında hem Millet Bahçemiz tarafında, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı’ndan, Eskişehir Bağları ve Hacılar Bulvarı’ndan gelen yollardaki çalışmalarımızla trafik akışını hızlandırmak adına çalışmalarımız oldu. Kartal Kavşağı projesinde mevsim başı itibariyle ihaleye çıkacağız ve davet usulü gerçekleştirilecek. Açık ihale olacak ancak işin ehli, hızlı ve de uygun fiyata yapacak şirketleri çağıracağız” şeklinde konuştu.