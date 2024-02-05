Kayserispor'un transfer tahtası açılıyor

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Memduh Büyükkılıç KayseRadar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Kayserispor’un transfer tahtasını kilitleyen 4 büyük dosya olduğunu ve bu konuda da son aşamaya gelindiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Ben Ali Başkan’a teşekkür ediyorum. Ali kardeşimiz bizleri kırmadığı için işin başına geldi ve süreci yönetmeye çalışan bir kardeşimiz. Bakıyorsunuz neredeyse 5 milyon Euro’yu bulan bir topçunun hiçbir katkısı olmamış ve Kayserispror’un sırtına kambur olarak duruyor. Tahtayı kapatan onlar. Yoksa uygun rakamlarla alınan topçulardan değil. Transfer tahtası açılıyor, kısa sürede hemen kapanıyor. Çünkü dosyalar temizlenmiyor. 100’ün üzerinde dosya var. Adam gelip Kayserispor’un formasına haciz koyuyor. Bu dönemi yaşıyoruz. Şu anda transfer tahtasını kapatan asıl 4 tane büyük dosya var. Bu konunun çözülmesi lazım. Kaynak sağlayacağımız ilgili yerlerle görüşmemizin son aşamasına geldik. Bu durumu bugünlerde çözeceğiz” ifadelerini kullandı.