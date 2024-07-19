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Başkan Büyükkılıç, Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin'i ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin'i makamında kabul etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin'i ağırladı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin’i makamında kabul etti.

Başkan Büyükkılıç’a; Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç; “Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin belediyemizi ziyaret etti. Değerli meslektaşıma nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini uyum içerisinde çalışarak sergilediklerini ifade eden Büyükkılıç, fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının emek ve gayretlerinden dolayı Tabip Odası nezdinde tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını iletti.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Şahin ise Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden ve sağlık çalışanlarına sağladığı destek ve Kayseri için sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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