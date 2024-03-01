Başkan Büyükkılıç, Mali Müşavirlerle Millet Bahçesinde Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde elektrikli araçla oda üyelerine yönelik mini tanıtım turu yaptı.

Birliğin, beraberliğin en güzel örneklerini sergileyerek, zaman zaman kamu, kurum ve kuruluşları zaman zaman da sivil toplum teşkilatları, odalar ve derneklerle buluşmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Ali Yedikaya, yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Büyükkılıç, muhasebeci ve mali müşavirlere, “Sizler hesap adamısınız, şehrimizin yüz akısınız” diye seslenerek, muhasebeci ve mali müşavirlerin gününü kutladı. Ulaşımdaki sağladıkları hizmetleri, gerçekleştirdikleri sübvansiyonları anlatan Büyükkılıç, Kayseri’nin büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntılarını yaşatmayan bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.

Kayseri SMMM Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya ise 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla kendilerini Kayseri Mutfağı’nda misafir eden Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, ”Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım ve değerli belediye başkanlarımız dediler ki ‘Kayseri’nin iş yükünü vergisel anlamda, ekonomik anlamda sizler çekiyorsunuz, biz de yüz civarında meslektaşınıza kahvaltı ikram edelim.’ Çok ince naif düşünceleri için teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varlar, iyi ki bizimler beraberler kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından teşekkür plaketi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Oda Başkanı Ali Yedikaya ve üyelerini elektrikli araçla gezdirerek, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne mini tanıtım turu yaptı.