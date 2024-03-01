'Prefabrik Yapılar Nasıl değerlendirilecek?'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 2 Mart Cumartesi Prefabrik Yapıların Değerlendirmesi Semineri düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her alanda eğitim ve gelişime verdiği özel önem doğrultusunda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla şehri depreme daha dayanıklı hale getirmek için Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Hem vatandaşlara yönelik hem kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim ve seminerler düzenlemeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ‘Prefabrik Yapıların Değerlendirmesi Semineri’ düzenleyecek.

Seminer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 2 Mart Cumartesi saat 9.45’te gerçekleşecek.

Sertifikalı ve ücretsiz olan seminerde, Günkut Kara, Şerif Güner tarafından Depremlerin Prefabrike Betonarme Yapılar Üzerine Etkileri, Prefabrik Yapılarda Tasarım ve Uygulama Denetim konuları anlatılacak.