Başkan Büyükkılıç, Oto Sanatkârlar Odası'nı ziyaret etti, yeni sanayi esnafı ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Oto Sanatkârlar Odası’nı (KOSO) ziyaret ederek, oda yönetimi ve üyeleri ile buluştu. Başkan Büyükkılıç, daha sonra Yeni Sanayi’de hizmet veren, ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnaf ile bir araya geldi.

Esnafın ve sivil toplum kuruluşlarının yanında olan ve esnaf dostu başkan olarak nitelendirilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Kayseri Oto Sanatkârlar Odası’nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır ve üyeleriyle keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. Misafirperverlikleri için başkan Odakır ve üyelere teşekkür eden Büyükkılıç, otomotiv sektöründe yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, su paralarında yüzde 20 indirime gideceklerini hatırlatarak, “Geçenlerde meclisimizde su paralarını 1 yıl sabitleyelim dedik, geçen Cuma namazından çıktık su paralarını meclisimize getirelim, yüzde 20 indirelim dedik. Hizmetimizi aksatmıyoruz, biz sizler için varız” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, büyükşehirler arasında yüzde 63 oranında yatırıma pay ayıran, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan bir anlayış ile Türkiye’de ilk sıralarda yer alan belediye olduğunu anlattı.

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşatsın’ anlayışında olduklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanı ile birlikte gönül gönüle bu hizmetleri ulaştırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Büyükkılıç, bölgede 7 kilometre yağmur suyu ve kanalizasyon çalışması yaptıklarını hatırlattı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da birlik, beraberlik vurgusu yaparak, “Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Tabi ki biz vatandaşa hizmet etmek için buradayız. Oturduğumuz yerler de hizmet yerleri olduğunun farkındayız. Önemli olan elinize sağlık diyebilmek, önemli olan birbirimizi muhabbetle karşılayabilmek, muhabbetle sarılabilmemiz” dedi.

Yeni Sanayi sitesinin artık kabuğuna sığmadığını dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Yeni Sanayi, sadece Kayseri’ye hizmet veren bir sanayi sitesi değil. Yeni Sanayi çevresine hizmet veren bir bölge. Yeni Sanayi’yi büyütmemiz lazım. Yeni, çağdaş bir formda hizmet verecek. Bu noktada Memduh Başkanımızla beraber inşallah bir proje geliştiririz. Sizlerin de desteği ile el ele veririz, şehre yeni bir sanayi sitesi kazandıracak bir alanı inşa ederiz” ifadelerini kullandı.

KESOB Başkanı Odakır’dan hizmetleri için Büyükkılıç’a teşekkür

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ise konuşmasında “Gerçekten samimi olaraktan konuşuyoruz, biz sizleri seviyoruz, Allah sizlerden razı olsun. Esnafımız, sanatkârımız için Kocasinan’ımız olsun, Büyükşehir’imiz olsun ne zaman gitsek yani biz almadan siz vermeden göndermediniz. Bunun için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Esnafımız, sanatkârımız her zaman sizin emrinizde” dedi.

Odakır, Yeni Sanayi girişindeki trafikte bir tıkanma ve yığılma olduğunu, Başkan Büyükkılıç’ın bir talimatı ile Büyükşehir Belediyesi’nin geceyi gündüze katarak düzenleme yaptığını ve tıkanma sorununun çözüldüğünü ifade ederek teşekkür etti. Öte yandan Başkan Büyükkılıç’ın, sanayinin çeşitli sokaklarındaki 50 yıllık altyapı sorununa çözüm getirdiğini de ifade eden Odakır, Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi ve kuruluşlarına teşekkürlerini iletti. Yol ve asfaltlama noktasında da yerel yönetimlerin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Odakır, odanın faaliyetleri hakkında bilgiler de paylaştı.

Başkan Odakır belediye ile ilgili taleplerinin telefonla dahi giderildiğini kaydederek, yeni dönemde de güzel işler yapılacağına gönülden inandığını sözlerine ekledi ve beklentilerini de dile getirdi. Odakır, çalışmalarda başarılar dileyerek esnaf ve sanatkârlar olarak destek vereceklerini paylaştı.

Ziyarette, esnafın taleplerini de dinleyen Büyükkılıç, ilgili birimleri anında telefonla arayarak, çözüm odaklı çalışmalar yapılması için talimatlarını verdi.

Başkan Büyükkılıç, Yeni Sanayi esnafını ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Yeni Sanayi’de hizmet veren, ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafı ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Başkan Büyükkılıç, çok sayıda dükkân bulunan sanayide esnafı tek tek ziyaret ederek talep ve önerilerini de sordu. Esnaf da Büyükkılıç’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinden dolayı ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundular.