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- Hizmet-İş Sendikası Önceki Dönem Şube Başkanı Çelik: 'İşçiye küfür edenler görevde, ben başkanlıktan alındım'
Hizmet-İş Sendikası Önceki Dönem Şube Başkanı Çelik: 'İşçiye küfür edenler görevde, ben başkanlıktan alındım'
Hizmet İş Sendikası Önceki Dönem Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, işçilerin yaptığı grev hakkında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ın işi yapmayan işçilere küfür ettiğini ileri sürdü.
Hizmet İş Sendikası Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştiriliyor. Genel Merkez tarafından görevden alınan ve olağanüstü genel kurulda yeniden aday olan Önceki Dönem Başkan Serhat Çelik, işçilerin grev yaptığı dönemde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’ın işçilere yönelik; “İşini yapan yapar, yapmayan s…. Olur gider” dediğini ileri sürdü. Çelik: “işçiye küfür edenler görevde ben ise görevden alındım” ifadelerini kullandı.