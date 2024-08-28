Başkan Büyükkılıç, Özvatan ve Sarıoğlan Başkanları ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Özvatan ve Sarıoğlan Belediye Başkanları ile bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kırsal ilçelerde yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ile çalışmaların masaya yatırıldığı Başkan Büyükkılıç’ın başkanlığındaki toplantıya, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım’ın yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nurettin Kocabay ile müdürler katıldı.

“Dayanışma içerisinde yapılmış hizmetleri ve yapılacak hizmetleri değerlendirme imkânı bulduk”

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dayanışma içerisinde yapılmış hizmetleri ve yapılacak hizmetleri değerlendirme imkânı bulduklarını ifade ederek şunları aktardı:

“Bugün, belediye başkanlarımız ile genel sekreterimiz, genel müdürlerimiz, ilgili daire başkanlarımızla dayanışma içerisinde yapılmış hizmetleri ve yapılacak hizmetleri değerlendirme ortamı, imkânı bulduk. Ben tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizimle uyum içerisinde çalışmalara destek veren ve beldesine, ilçesine hizmet etmek isteyen değerli başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade ediyor, kendisine hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum.”

“Cumhur İttifakı’nın en uyumlu çalışan belediyelerinden bir tanesi olarak Büyükşehir’imizin yanındayız”

Toplantıda konuşan Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ise Cumhur İttifakı’nın en uyumlu çalışan belediyelerinden bir tanesi olarak Büyükşehir Belediyesi’nin yanında olduklarını dile getirerek konuşmasında şunlara yer verdi:

“Şahsınızda Büyükşehir’imize ve daire başkanlarına, bütün birim amirlerine teşekkür ediyoruz. Elbette kırsal bölgelerde hizmete ihtiyaç var. Bugüne kadar çok şeyler yapıldı, bundan sonra da bu gayret içerisinde olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Biz de o inancınızı üzerimizde taşıyoruz. Elbette kırsal bölgelerdeki ihtiyaçların yerine getirilmesi ile ilgili bütün kurumlardan gelen hizmetlere Özvatan ve şahsım adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Şu andan sonra da ülkemizin, belediyelerimizin içinde bulunduğu durumları göz önüne alarak hükümetimizin aldığı tasarruf tedbirlerine rağmen yine Büyükşehir olarak, ilçeler olarak bir şeyler yapma gayreti içerisinde olmanız da bizi ayrıca memnun etmekte. İnanıyoruz, bu inancımızdan da hiçbir zaman taviz vermedik, Cumhur İttifakı’nın en uyumlu çalışan belediyelerinden bir tanesi olarak da Büyükşehir’imizin yanındayız, hükümetimizin, ülkemizin yanındayız. Biz herkesi ve ülkemizi seviyoruz. Tekrar tekrar ifade ederek söylemek istiyorum. Bünyenizdeki bütün kurumları ayrı ayrı yaptıkları bugüne kadarki ve bundan sonraki yapacaklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum.”

Büyükkılıç ayrıca Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ile de bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ile yaptığı toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, hizmet için Sarıoğlan ilçesini mahalleleri ile birlikte değerlendirdiklerini ifade ederek, “Sarıoğlan’ımızın kıymetli belediye başkanına, Milliyetçi Hareket Parti’mizin ve AK Parti’mizin değerli ilçe başkanlarına hoş geldiniz diyoruz. Değerli başkanımızın ikinci dönemi, dolayısıyla tecrübeli, Sarıoğlan’ımıza hakim. Gerek yapılacak hizmetlerle ilgili, yapılmış olanlarla ilgili hepsine vakıf. Onun avantajını da kullanarak değerli Genel Sekreterimiz, genel müdürümüz, ilgili birimlerimizin yetkililerinin bulunduğu ortamda Sarıoğlan’ımızı mahalleleriyle birlikte gözden geçirdik. Yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik” diye konuştu.

“Kaynaklarımızı en verimli, ivedi şekilde kullanarak yapılacak hizmetlere öncelik vereceğiz”

Kaynakları en verimli şekilde kullanacaklarının altını çizen Büyükkılıç, “İnşallah kaynaklarımızı en verimli, ivedi şekilde yapılacak hizmetlere öncelik vermek suretiyle hayata geçirecek bir yaklaşım sergiliyoruz. Bizlerle uyum içerisinde çalışan bu güzel ekibe tekrar hoş geldiniz diyor, uyum kültürünün en güzel örneğini sergiledikleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yapılacak çalışmaların da bizleri seven, seçen hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Sizin gibi değerli bir tecrübe ile çalışmak tabi ki bize onur ve gurur veriyor”

Başkan Büyükkılıç’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür eden Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise Büyükkılıç gibi değerli bir tecrübe ile çalışmanın kendilerine onur ve gurur verdiğini ifade ederek, “Sizlere ve ekibinize çok teşekkür ederim. Bugün Sarıoğlan’ı konuştuk. Sağ olun siz Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başımızda, ekibiniz burada olarak çözülmeyecek bir sorunun olmadığını iletiyorsunuz. Çözüleceğine de eminiz, çözüyoruz da zaten. Hep beraber uyum kültürü içerisinde Cumhur İttifakı’nın yansımalarıyla, güzel bir anlayışla hizmetlerimize devam edeceğiz. Sizin gibi değerli bir tecrübe ile çalışmak tabi ki bize onur ve gurur veriyor. Hedef gösteriyor, tecrübe kazanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünü hatırladığımızda Sarıoğlan daha iyi yerlere gidiyor, daha güzel hizmetler alıyoruz”

Başkan Ayyıldırım konuşmasında ayrıca, daha güzel hizmetler aldıklarını dile getirerek, “Dünü hatırladığımızda Sarıoğlan daha iyi yerlere gidiyor, daha güzel hizmetler alıyoruz. Çok büyük bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız olduğunda da siz varsınız zaten, Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak. İlgi ve alakanız için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, hizmet için buradayız ve başaracağız Başkanım. Teşekkür ediyorum ekibinize ve size” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Özvatan ve Sarıoğlan ilçelerinde yapılacak çalışmalar detaylıca masaya yatırıldı.