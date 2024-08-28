TTF 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'na kayıtlar sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin ev sahipliğinde Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından düzenlenecek Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası’na kayıtlar sürüyor. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortlarında lisanslı sporcular arasında 12-15 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşecek turnuvaya son kayıt tarihi 3 Eylül Salı 2024 olarak belirlendi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimdeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kenti spor alanında zirveye taşıma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gayret ve girişimleri neticesinde ACES Europe Derneği tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı verilen Kayseri, tam donanımlı tesisleri ile ulusal ve uluslararası dev spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanındaki hizmetleri ile takdir toplayan kuruluşu Spor A.Ş. 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de tenis tutkunu çocukları buluşturacak turnuva, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortlarında lisanslı sporcular arasındaki heyecan ve rekabete sahne olacak.

Kayıtları 4 Temmuz’da başlayan ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenecek Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası’na tenis.i-kort.ttf.org.tr/home.seam internet adresinden alınan kayıtlar için son tarih 3 Eylül 2024 olarak belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından millet bahçesi içerisinde hizmete sunulan tam donanımlı spor tesislerinden biri olan tenis kortları, sporsever Kayserilileri ağırlamasının yanı sıra ulusal ve uluslararası tenis organizasyonlarına da ev sahipliği yaparak hem sporculara 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de unutulmaz bir deneyim sunuyor hem de kentin tanıtımına katkı sağlıyor.