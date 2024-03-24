Başkan Büyükkılıç: 'Partizanca davranmadan bir buçuk milyon kardeşimize hizmet edeceğiz'

Kayserimizin, ülkemizde cılız seslerin yükselmesinin engellenmesi adına Cumhur’un başarısına ihtiyacı var. Bu seçimi birlik, beraberlik ve dayanışmanın perçinlendiği bir seçim olarak göreceğiz. Bizlerden partizanca davranmadan hizmet bekleyen bir buçuk milyon kardeşimize hizmet etmek adına el ele, gönül gönüle ve Selahattin Metin kardeşimizi de yanımıza alıp 17-0 yaparak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı tarafından Geleneksel İftar Programı düzenlendi. Programa; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ve adayları, AK Parti ve MHP İl Başkan Yardımcıları, İlçe Başkanları ve partililer katıldı.

Yerel seçimleri birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın perçinlendiği bir seçim olarak tanımlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı olarak el ele vererek yeniden Kayseri’de kazanacaklarını ifade ederek “Ramazanımızın üstüne 17-0 ile çifte bayram yapmayı Rabb’im bizlere lütfetsin diye mevlamıza dua ediyoruz. Kayserimizin, ülkemizde cılız seslerin yükselmesinin engellenmesi adına Cumhur’un başarısına ihtiyacı var, bu seçimi belediye başkanlarını seçmek kadar sığ bir şekilde düşünürsek yanılmış oluruz. Bunu yalnızca belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimleri olarak görmemeliyiz, bu seçimi birlik, beraberlik ve dayanışmanın perçinlendiği bir seçim olarak göreceğiz. Bu da çalışmakla olur; çalıştık, çalışıyoruz ve çalışacağız, mevlamız da lütfedecek. Bizler de el birliğiyle çalışarak bu çalışmaların meyvesini alacağız ve coşkuyla önümüze, işimize bakacağız. Herkesi kucaklayan bir yaklaşımla çalışmak bizlere yakışır, sizlerin abisi olabilmek herkese nasip olmaz. Bu kelimenin ağırlığı altında sizlere bundan sonraki süreçte de daha da fazla layık olmak adına gereken çabayı göstereceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Bizlerden partizanca davranmadan hizmet bekleyen bir buçuk milyon kardeşimize hizmet etmek adına el ele, gönül gönüle ve Selahattin Metin kardeşimizi de yanımıza alıp 17-0 yaparak yolumuza devam edeceğiz. Şehrin merkezini de taşrasını da ihya edeceğiz, taşra olmadan merkez olmaz” diye konuştu.