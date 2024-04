Başkan Büyükkılıç, personelleriyle bayramlaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ramazan Bayramı’nı da içine alan 9 günlük tatil sonrası ilk mesai gününde, bayram süresince fedakârca görev yapan belediye personeliyle bayramlaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde sırasıyla, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Atölyesi, Ana Hizmet Binası ve KCETAŞ birimlerinde görev yapan personelle bir araya gelerek bayramlaştı. İlk olarak yangın, afet ve yaşanan kazalara karşı halkın mal ve can güvenliğini koruyan, her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz demeden görev yapan İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada çalışanların geçmiş bayramını kutladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelinin Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Cenab-ı Allah huzur içerisinde daha nice bayramlara erişmeyi nasip eylesin” dedi. Büyükkılıç, yeni bir dönemin başladığına dikkat çekerek, “Bu dönemde de vatandaşlarımızın beklentilerine en güzel şekliyle cevap verip, onlara hizmet etmek, onların duasını almak niyetiyle gayretimizi sürdüreceğimizi ifade ediyorum. Tüm ekibimiz adına sizlerin bayramını bir kez daha tebrik ediyor, sağlıklı, hayırlı daha nice bayramlara diyerek yaptığınız, yağacağınız çalışmalara şimdiden teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, kolonya ve şeker ikramı ile itfaiye ekiplerinin bayramını tek tek tokalaşarak, kutladı.

"Hizmete devam edeceğiz"

Büyükkılıç, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Atölyesi’ne geçti. Bayram süresince mesai mefhumu gözetmeden fedakârca görev yapan personelle tek tek bayramlaşan Başkan Büyükkılıç, “Huzur içerisinde ailelerinizle, yakınlarınızla, dostlarınızla nice bayramlara erişmenizi temenni ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin yapmış oldukları hizmetlerle insanların mutluluğu, huzuru, ihtiyaçlarının giderilmesi bağlamında takdir toplayan bir yaklaşım sergiledi. Bundan sonraki süreçte de kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” diyerek, hayırlı haftalar temennisinde bulunup, personelin bayramını kutladı. Daha sonra Başkan Büyükkılıç ek hizmet binasını da ziyaret ederek, tüm personelin geçmiş bayramını kutlayıp, personelin ailelerine de selam gönderdi. Burada da personele hitap eden Büyükkılıç, “Bayramınızı tebrik ederek, her birinize teşekkür edip, alnınızdan öpüyorum. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Gayretinize, iyi niyetinize, çalışmalarınıza teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber el ele vermek suretiyle, onları kucaklayıp, bağrımıza basarak hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Hizmet Binası Meclis Salonu’nda personelle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları ile daire başkanları, müdürler ve tüm personelle buluşan Başkan Büyükkılıç, çalışanlara seslenerek, “Bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir Ramazan ayını idrak etik, çok şükür huzurlu bir ayı geride bıraktık. Sizleri özlemişiz, tatilden sonra da tekrar bir araya geldik. Bayramınızı tebrik ediyorum. Sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlara” ifadelerini kullandı. Kayserililere hizmet etmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Büyükkılıç, “İnşallah bundan sonraki süreçte de bizleri seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etme anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğimizi, buradan sizler adına ifade ediyorum” dedi. Başkan Büyükkılıç, personele vatandaşların daha rahat ve konforlu hizmet alabilmelerine yardımcı olmaları yönünde tavsiyelerde de bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanımıza, devletimize, milletimize ve dinimize sahip çıkarak bu hizmetleri sürdürmeyi Mevla’m lütfetsin diye dua ve temennide bulunuyorum. Her şeyden önce bu ülkenin bekası bizim için olmazsa olmaz. O da hizmetle olur, gayretle olur, birbirimize hoş görüyle yaklaşarak sahip çıkmakla olur. Bu anlayış içerisinde her birinize yapmış olduğunuz gayretli, iyi niyetli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Her birinizi bağrıma basıyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun diyorum.”

Başkan Büyükkılıç son olarak elektrik birimi KCETAŞ’ı da ziyaret ederek, tüm personellerin geçmiş bayramını tebrik etti. Başkan Büyükkılıç’a, bayramlaşma programlarında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen ile daire başkanları da eşlik etti.