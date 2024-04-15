Yalnız yaşayan genç intihar etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan bir genç, kendini asarak yaşamına son verdi.

Yalnız yaşayan genç intihar etti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Kümeevlerde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen A.O.İ. (23), yalnız yaşadığı evinde kendini doğalgaz borusuna astı. Bir süre sonra eve gelerek durumu gören yakınlarının ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede A.O.İ.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. A.O.İ.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalnız yaşayan genç intihar etti
Yalnız yaşayan genç intihar etti
Yalnız yaşayan genç intihar etti
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin iki bölgesine 'Karavan Park' kurulacak
Kayseri'nin iki bölgesine 'Karavan Park' kurulacak
Çanakkale Müzesi'ne rekor ziyaretçi
Çanakkale Müzesi'ne rekor ziyaretçi
Kayseri'de tarihi haç motifli anahtar ele geçirildi
Kayseri'de tarihi haç motifli anahtar ele geçirildi
Kayserispor galibiyet hasretini 5 maça çıkardı
Kayserispor galibiyet hasretini 5 maça çıkardı
Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalandı
Merkez Halk Kütüphanesi 24 saat hizmet verecek
Merkez Halk Kütüphanesi 24 saat hizmet verecek