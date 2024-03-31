Başkan Büyükkılıç, Ramazan etkinliklerinde vatandaşlarla kucaklaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ramazan Etkinlikleri’nde katılarak vatandaşlarla keyifli bir akşam geçirdi. Büyükkılıç, etkinlikte adaşı olan bir minikle karşılaşınca hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayına özel olarak başlattığı etkinlikler Kayserililerin yoğun ilgisi ile Ramazan’ın ruhuna uygun çocuk etkinlikleri, konser ve söyleşiler ile aralıksız sürüyor. Ramazan ayının ilk gününden bu yana sahur, iftar ve teravihlerin yanı sıra çeşitli etkinlilerde vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükkılıç, Ramazan Etkinlikleri’nde de vatandaşları yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ramazan Etkinlikleri’ne katılarak, vatandaşla bir araya geldi. Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın programına katılan Başkan Büyükkılıç, Mehmet Emin Ay ile sohbet ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti. Etkinlik alanında kurulan stantları da gezen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, esnafla da sohbet etti. Programına ardından çocuklar ve gençler başta olmak üzere vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, onlarla yakından ilgilenerek gençlere 10 GB internet kartı hediye etti. Başkan Büyükkılıç, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerle bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Adaşı olan bir minikle ve ailesiyle de hatıra fotoğrafı çekinen Başkan Büyükkılıç, adaşı olan miniğe ve diğer çocuklara harçlık vermeyi de ihmal etmedi.