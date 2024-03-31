Başkan Yalçın oyunu kullandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; “Seçimler iyi ki var. Seçim demek, vatandaşımızın kendi özgür iradesini sandığa yansıtması demek” dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerine yeniden Cumhur İttifakı Talas Belediye Başkanı adayı olarak giren Başkan Yalçın, oyunu Reşadiye Yurttaşlar İlkokulunda kullandı. Eşi Filiz Yalçın, kızı, damadı ve torunu ile birlikte oy kullanmaya gelen Başkan Yalçın’a AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz’ın yanı sıra meclis üyesi adayları da eşlik etti. Okula gelişinde ilk olarak vatandaşlar ve muhtar adayları ile sohbet eden Başkan Yalçın, 1285 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. İkinci defa Cumhur İttifakı adayı olarak seçime girdiğine işaret eden Başkan Yalçın; "31 Mart 2024 seçimleri için oyumuzu kullandık. Yerel seçimler hepimize hayırlı olsun. Bu seçimin benim açımdan önemi şu; Belediye başkanı olarak görev yaptığım 5 yılın ardından ikinci defa Cumhur İttifakı tarafından aday gösterilmem. Demokrasinin bir gereği olarak yapılan bu seçimler iyi ki var. Seçim demek, vatandaşımızın kendi özgür iradesini sandığa yansıtması demek. Güzel bir seçim kampanyası geçirdik. Şimdi artık sonuçları görmek için akşamı bekleyeceğiz. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Yalçın sözlerini; “Şimdiye kadar hizmet eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca kendi ekibime teşekkür ediyorum. Partimizin bu konuda görev yapan en üst düzeyden en tali göreve kadar görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorym, Meclis üyesi adaylarımıza da başarılar diliyorum” şeklinde tamamladı.