Başkan Büyükkılıç, SANTEK 2024 yılı ilk toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen Kayseri Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) 2024 Yılı-1 Toplantısı’na katıldı.

Sanayi ve ticaret şehri Kayseri, Türkiye’nin üretim ve ihracatına önemli katkılar sağlamaya devam ederken, Kayseri Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu 2024 yılı ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kayseri Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen Kayseri Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu 2024 Yılı-1 Toplantısı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve il protokolü katıldı.

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu ve önceki toplantılarda alınan kararlar hakkında bilgilendirme yapılırken, kentte Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi sayısının arttırılması amacıyla ilgili yapılabilecek çalışmalar belirlendi.

‘Yeşil Dönüşüm’ ve ‘Dijital Dönüşüm’ kapsamında yapılabilecek çalışmalar da masaya yatırıldı

Başkan Büyükkılıç toplantının, sanayi şehri Kayseri’ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, “Valimiz Sayın Gökmen Çiçek başkanlığında Kayseri Sanayi Odamızda düzenlenen Kayseri Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu 2024 yılı ilk toplantısına katıldık. Şehrimizin sanayi ve teknoloji alanındaki hedeflerini belirlemek ve sektörler arası iş birliğini arttırmak amacıyla düzenlenen toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.