Şeker TOKİ ve Oto Servisleri Sanayi Sitesi'ne hizmet verecek köprü inşaatı devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde yapımı devam eden Şeker TOKİ bölgesine ulaşımı rahatlatacak taşkın kanal üzerine köprü yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmanın hayırlı olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, “Hizmetimiz geliyor, vatandaşımızın yüzü de gülüyor” derken, KESOB Başkanı Odakır ise “Esnaf Dostu Büyükşehir Belediyemize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

Kent genelinde ulaşım konforunu en üst düzeye taşıma hedefiyle gayretlerini sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni yol ve kavşak projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, kentin yeni yerleşim bölgelerinden Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Kayseri Şehir Hastanesi çevresinde yol, kavşak ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde Şeker TOKİ bölgesine ulaşımı rahatlatacak bir taşkın kanal üzerine köprü yapım çalışması gerçekleştiriyor.

Kent merkezi ve kırsalda yürütülen tüm hizmetleri yakından takip eden ve bizzat koordine eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Çalışmalar hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Hasdal ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Büyükkılıç, burada açıklamalarda bulunarak, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak mahalle sakinlerimizin ve esnaflarımızın istekleri bizim için önemli ve anlamlı. Sevincini de sıkıntısını da yaşayan o dostlarımız. O açıdan bu bölgede, Şeker Mahallemize, esnaflarımızın sitelerine ve şehir hastanemizin çevresindeki kooperatiflerimize hizmet edecek olan köprümüzü hayata geçiriyoruz” dedi.

“Hizmetimiz geliyor, vatandaşımızın yüzü de gülüyor”

Büyükşehir’in hizmetleri geldikçe vatandaşın da yüzünün güldüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Böylece vatandaşımızın kilometrelerce dolaşmasını engellemek suretiyle ekonomiye katkıda bulunuyoruz, zaman tasarrufu sağlanmış oluyor, hizmetimiz geliyor, vatandaşımızın yüzü de gülüyor. Bu arada bize her zaman yardımcı olan Şeker Mahallemizin kıymetli muhtarı Mehmet Ali kardeşimize, bizim olmazsa olmazımız olan odalarımızın kıymetli başkanı Şeyhi Odakır başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah el ele, gönül gönle insanların mutluluğu için hizmetle buluşması için gece demeden, gündüz demeden fedakâr ekibimizle çalışırken yüklenici firmamızı da unutmuyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

“Esnaf dostu büyükşehir belediyemize, büyükşehir belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz”

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır da esnaf dostu Büyükşehir Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Bu bölgede Kayseri Oto Sanatkârlar Odası olarak yaptırmış olduğumuz 546 konut artı 357 konut artı oto servisleri sanayi sitesi, Metalsan ve dökümcüler olmak üzere 3 tane de ayrıyeten site var. Bir köprümüz vardı Metalsan bölgesinde o köprünün mesafesi uzun olduğu için buradaki 546 konut ayrıyeten 357 konut ve Oto Servisleri Sanayi Sitesi’nin bağlantı köprüsünün atılmasıyla birlikte esnafımız, sanatkârımız ve TOKİ’lerimiz de buradan faydalanacak. Esnaf dostu Büyükşehir Belediyemize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun” diye konuştu.

“Başkanım iyi ki var”

Büyükkılıç’a destek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Şeker Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Gökçe ise “Kıymetli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Her konuda, zor zamanlarımızda yanımızda oldu. Köprü dedik köprü, altyapı dedik TOKİ evlerinde altyapıda bize büyük destek verdi. Başkanım iyi ki var, biz başkanımızı seviyoruz. Mahalle halkı adına, esnaflarımız adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.