Başkan Büyükkılıç: 'Şehrimiz büyüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor'

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarında Kayseri nüfusu, yüzde 4,7 artış göstererek 2023 yılında 1 milyon 445 bin 683’ten 2024 yılında 1 milyon 452 bin 458 kişiye yükseldi.

Diğer taraftan Türkiye’nin de nüfusunda artış kayıtlara geçti. Buna göre 2023 yılında 85 milyon 372 bin 377 olarak tespit edilen Türkiye nüfusu, 2024 yılına geldiğinde 85 milyon 664 bin 944’e ulaştı.

Bu doğrultuda, yaşam standartları yükselen ve artış kaydeden Türkiye ile Kayseri’yi tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ülkelerin ve şehirlerin en büyük sermayesinin insan olduğuna vurgu yaparak, “Ülkelerin de şehirlerin de en büyük, en önemli sermayesi insandır. Nüfusumuz, hedeflerimiz doğrultusunda artarsa ve nitelikli mevcudumuz yükselirse ülkemiz adına da şehrimiz adına da faydalıdır, önemlidir. Bu sebepten, yaşam standartları yükselen ve artış kaydeden şehrimizi de ülkemizi de tebrik ediyorum” diye konuştu.