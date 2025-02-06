Erciyes A.Ş.'nin başarısı sınırları aşıyor: Karadağ Heyeti hayran kaldı

Erciyes Kayak Merkezi, saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasiteli 19 mekanik tesisi, 41 kayak pisti ve 112 kilometre pist uzunluğu ile Türkiye’nin en gelişmiş, dünyanın ise sayılı kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Erciyes A.Ş.'nin başarılı dağ yönetimi sayesinde, kış turizminde marka haline gelen merkez, ulusal ve uluslararası alanda büyük ilgi görüyor.

Yurt içinde Sivas ve Erzurum gibi şehirler ile yurt dışında birçok tesisle bilgi ve deneyim paylaşan Erciyes A.Ş., dost ülke Karadağ'dan da ilgi gördü. Karadağ Meclisi Karadağ-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nada Lakovic ve Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile beraberlerindeki heyet, Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret etti.

Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen tarafından ağırlanan heyete, Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili genel bir sunum yapıldı. Ziyaret sırasında Erciyes Dağı, kayak merkezi ve diğer tesislerle ilgili detaylı bilgilendirmeler de yapıldı.

Karadağ heyeti, tesisleri hayranlıkla incelerken, Karadağ-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nada Lakovic, Erciyes A.Ş.'nin başarılı yönetimi ve Büyükşehir Belediyesi'nin kış turizminde elde ettiği başarılardan dolayı tebriklerini iletti.