Başkan Büyükkılıç, Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşurken, şehrin meşhur mutasavvıflarından Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri’nin türbesini ziyaret etti.

Vatandaşların ve esnafların sıcak, samimi ilgisi ve sevgisi ile karşılaşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli işler diledi. Esnaf ile vatandaşlar da Büyükkılıç’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederek, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini ilettiler.

Öte yandan milli ve manevi değerlere sahip çıkan Büyükkılıç, bu kapsamda şehrin meşhur mutasavvıflarından Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri’nin türbesini de ziyaret ederek, dua etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin en büyük değerlerinden birinin birlik ve beraberlik olduğunu söyleyerek, “Kayseri’mizde metfun meşhur mutasavvıflardan Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri’nin türbesini ziyaret ederek, kadirşinas esnaflarımız ve hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık” dedi.

Tüm Kayserililere teşekkürlerini ileten Büyükkılıç, “Yeni 5 yıl yolunda hemşehrilerimizin her birine göstermiş oldukları destek ve sevgi için ayrı ayrı teşekkür ederim. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.