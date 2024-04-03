Başkan Büyükkılıç, Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşurken, şehrin meşhur mutasavvıflarından Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşurken, şehrin meşhur mutasavvıflarından Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri’nin türbesini ziyaret etti.

Vatandaşların ve esnafların sıcak, samimi ilgisi ve sevgisi ile karşılaşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli işler diledi. Esnaf ile vatandaşlar da Büyükkılıç’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederek, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini ilettiler.

Öte yandan milli ve manevi değerlere sahip çıkan Büyükkılıç, bu kapsamda şehrin meşhur mutasavvıflarından Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri’nin türbesini de ziyaret ederek, dua etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin en büyük değerlerinden birinin birlik ve beraberlik olduğunu söyleyerek, “Kayseri’mizde metfun meşhur mutasavvıflardan Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri’nin türbesini ziyaret ederek, kadirşinas esnaflarımız ve hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık” dedi.

Tüm Kayserililere teşekkürlerini ileten Büyükkılıç, “Yeni 5 yıl yolunda hemşehrilerimizin her birine göstermiş oldukları destek ve sevgi için ayrı ayrı teşekkür ederim. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç, Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç, Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç, Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç, Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'de kamyonet işçi servisine çarptı: 1'i ağır 10 yaralı
Kayseri'de kamyonet işçi servisine çarptı: 1'i ağır 10 yaralı
Muhtar adaylarının demokrasi mücadelesi kanlı bitti: 6 Ölü 62 yaralı
Muhtar adaylarının demokrasi mücadelesi kanlı bitti: 6 Ölü 62 yaralı
Sarraf İhsan Gülderdi, 'Altının ONS fiyatı 2 bin 400 dolara kadar çıkabilir'
Sarraf İhsan Gülderdi, “Altının ONS fiyatı 2 bin 400 dolara kadar çıkabilir”
MHP'den darp iddiası
MHP’den darp iddiası
CHP'den MHP Belediye Meclis Üyesi Güntay'ın kardeşinin darp edilmesine yönelik yanıt geldi
CHP’den MHP Belediye Meclis Üyesi Güntay’ın kardeşinin darp edilmesine yönelik yanıt geldi
Kayseri polisinden yürek ısıtan hareket
Kayseri polisinden yürek ısıtan hareket