Başkan Büyükkılıç, spor etkinliğine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin bir AVM’de hem çocuklar hem de vatandaşlar için düzenlediği spor etkinliğine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara sporu sevdiren marka kuruluşu Spor A.Ş. etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 20-21 Ocak tarihlerinde bir AVM’de düzenlediği AVM Lansman Etkinliği ile hem çocuklar hem de yetişkinler için spor ve eğlencenin bir araya geldiği, gün boyu birbirinden eğlenceli aktiviteler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AVM Lansman Etkinliği’ne katılarak, çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, burada kalabalığa hitap ederek; "Cumhuriyet mahallemizin güzel insanlarına, sevgili yavrularımıza sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyoruz” dedi. Spor A.Ş.’nin çocuklara keyifli anlar yaşattığını belirten Büyükkılıç, “Yavrularımız sömestr tatiline girdi, onlara keyifli bir ortam oluşturmak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyemiz Spor A.Ş. birimi mutlu tabloyu oluşturmaya çalışıyor. Özellikle ekibimize teşekkür ediyoruz, alınlarından öpüyorum” diye konuştu.

Çocukları sahneye davet eden ve onlarla eğlenceli dakikalar yaşayan Büyükkılıç, çocuklara Kayserispor forması hediye etti.