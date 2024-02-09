Başkan Büyükkılıç, sporcularla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 milyon TL’lik yatırımın hayata geçirildiği amatör spor kulüplerinin önemli merkezi olan Sümer Amatör Kompleksi’ni ziyaret ederek, sporcularla buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Mutlu Önal ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yatırımlarla amatör sporun hizmetine sunulan Sümer Amatör Kompleksi’ni ziyaret etti.

Burada sporcularla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, 2024 yılında da spor yatırımlarının süreceğini belirterek, “2024 yılında hem tesisleşme hem spor çeşitliliğini destekleme hem de ulusal ve uluslararası yarışmalar düşüncesinde, özellikle gençleri işin içine dahil etmek suretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yönde hem olimpiyata hazırlıklar hem gerekli çalışmalar ile gençlere özgüven içerisinde ayaklarının üzerinde durma ve sporun getirdiği zenginlikle de olumsuz alışkanlıklara da fırsat vermeme yönünde gayret göstereceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir’den Spor Şehri Kayseri’ye Spor Yatırımları

Büyükkılıç, Kayseri genelinde yüzme havuzundan halı sahasına, okulların spor tesisi ihtiyaçlarından Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne kadar çeşitli alanlarla spor hizmeti gerçekleştirdiklerini kaydederek, “İnşallah tesisleşme düşüncesindeyaptığımız çalışmalarda en çok bizden yüzme havuzu yönünde destek bekleniyor. Şu anda 27 tane havuzumuz var, 3 tane de bitme aşamasında 30 oluyor. Yeter mi, yetmez? Malum her yerde halı saha talebi oluyor. Köylerimize, mahallelerimize, ilçelerimize bu konuda da gerekli desteklerimizi sürdürüyoruz. Okullarımızın talepleri söz konusu oluyor, onları yapıyoruz. En önemlisi Yüksek İrtifa Merkezi’ni hem sayı itibariyle hem de oradaki değişik spor ortamlarına fırsat vermek adına çeşitlendirmek suretiyle, kamp merkezi haline dönüştürme yolundaki gayretlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en büyük kayak okulu Erciyes Kayak Okulu faaliyetlerinden de söz eden Başkan Büyükkılıç, “Kayak merkezinde çocuklarımıza kayak kursları vermek suretiyle, uygun şartlarda onları götürmek, getirmek, onlara gerekli ikramda bulunmak, ulaşımını sağlamak, profesyonel kayak hocaları marifetiyle de kayağı öğretmek hizmeti veriyoruz. Bir günde kayak öğreniyor çocuklar. Amacımız kayak merkezi olan uluslararası boyuttaki bu şehri gerçekten dünyada yapılan yarışmalarda ses getirecek gençlerle buluşturmak” dedi.

“Kayseri’yi, Kendisinden Söz Ettiren Bir Şehir Olarak Tanımlamaya Devam Diyoruz”

Büyükkılıç Kayseri ve Erciyes’in, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Türkiye etabı SNX Türkiye’ye 8, 9 ve 10 Mart’ta ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, “8, 9 ve 10 Mart’ta da bir motor sporları festivalimiz söz konusu olacak. Orada da yaptığımız bu çalışmalarla aslında profesyonelce yapılan bir çalışma, hiçbir ücret almadan seyirlerini sağlayacağız. Konserlerde yine ücret alınmaması yönünde talimat verdim. O yönde de gerekli çalışmaları yapacağız. Kayseri’yi adeta her olumlu yönüyle kendisinden söz ettiren bir şehir olarak tanımlamaya devam diyoruz” ifadelerini kullandı.