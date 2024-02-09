Başkan Yalçın akşam oturmasında

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, seçim çalışmalarını hızla sürdürüyor. Başkan Yalçın, bu kapsamda Yenidoğan Mahallesindeki Birkent Apartmanı A Blok sakinleriyle akşam oturmasında buluştu.

Başkan Yalçın akşam oturmasında
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, seçim çalışmalarını hızla sürdürüyor. Başkan Yalçın, bu kapsamda Yenidoğan Mahallesindeki Birkent Apartmanı A Blok sakinleriyle akşam oturmasında buluştu.

Başkan Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, MHP İlçe Başkanı Kayhan Saraç ve partililerle geldiği apartmana sakinleri tarafından karşılandı. Büyük küçük her yaştan vatandaşın sevgiyle karşıladığı Başkan Yalçın, toplantıya katılanlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Yaklaşık iki saat süren sohbet havasındaki toplantıda Başkan Yalçın, Talas’ta 5 yılda yaptıkları çalışmaları anlatırken, yapacakları projeleri de açıkladı.

Program bina sakinleriyle çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Başkan Yalçın akşam oturmasında
Başkan Yalçın akşam oturmasında
Başkan Yalçın akşam oturmasında
Başkan Yalçın akşam oturmasında
İHA
Kayseri Gündem

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