Başkan Büyükkılıç, STK'ları ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cihannüma Derneği, Seyyid Burhaneddin Hz. Hizmet Vakfı, Birlik Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı ve Aydınlar Ocağı’nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, “Başkan ve aday olarak sahanın her yerindeyiz” dedi.

Sık sık kamu kurum kuruluşları idarecileri ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte faaliyet gösteren STK’lardan Cihannüma Derneği, Seyyid Burhaneddin Hz. Hizmet Vakfı, Birlik Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı ve Aydınlar Ocağı’na ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, Cihannüma Derneği’ni ziyaret ederek dernek yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi. Cihannüma Derneği Kayseri İl Temsilciliği üyeleriyle sohbet eden Büyükkılıç, “Allah sizlerden razı olsun, sayınızı arttırsın, kaygunuzu hayata geçirsin. Kaygunuz, kaygumuz o anlayış içerisinde hayırlı hizmetlere vesile kılsın” dedi.

“Kayseri’de önde gelen rehberlerimizden, büyüklerimizdensiniz”

Cihannüma Derneği Kayseri İl Temsilcisi İzzet Serkuş da Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Sizin desteğinizi her zaman hissediyoruz, faaliyetlerimizde, çalışmalarımızda. Kayseri’de önde gelen rehberlerimizden, büyüklerimizdensiniz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Seyyid Burhnaeddin Hz. Hizmet Vakfı’nı ziyaret ederek, vakıf yönetimi ile buluştu.

Daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)’nı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerle burada sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, TÜGVA ziyaretinin ardından Birlik Vakfı Kayseri Şubesi’ne geçerek, vakıf yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Ramazan Ayı’nın feyzinden istifade etmeyi rabbim hepimize nasip etsin. Kayseri’mizde Cumhur İttifakı olarak, 16 ilçe ve 1 büyükşehir çok şükür 17-0 anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birbirimizin arkasındayız onun da bereketini yaşıyoruz” dedi.

“Başkan ve aday olarak sahanın her yerindeyiz”

Kayseri’nin belediyecilik adına herkes tarafından takdir topladığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri’miz büyükşehirlerin konforunu yaşatan ve sıkıntılarını yaşatmayan belediyecilik ile anılıyor. Başkan ve aday olarak sahanın her yerindeyiz. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, hepsini bağrımıza basmak suretiyle onlara hizmet etmeyi önemsiyor ve bu yönde gayret gösteriyoruz. Çünkü bizim kültürümüzde insanların hayırlısı onlara hizmeti edendir diyen bir anlayış. Bize bu anlayışı adeta dua olarak, temenni olarak, en güzel şekliyle ona layık olmaya gayret göstererek, çalışıyoruz.”

Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşları ile dayanışma içerisinde çalıştıklarını da belirterek, “Şehrimiz rutin belediyeciliğin yanında sivil toplum teşkilatlarıyla yapmış olduğu çalışmalarla destek verme yolunda gayret gösteriyor. Belediyelerimiz bu yönde de tüm sivil toplum teşkilatlarına imkân veriyor, fırsat veriyor. Onlarla birlikte aynı şekilde ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize bağlı bir şekilde yol yürümeye çalışıyoruz” dedi.

Güçlü bir şekilde çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Herkesin içine sinecek olan çalışmalarla, projelerle bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonrada günün şartlarına uyarlanmış, kendisini ve anlayışını yenileyen yaklaşım içerisinde ekibimizle güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevla’m mahcup etmesin diyoruz. Ramazanınız mübarek olsun inşallah” şeklinde konuştu.

“Memduh Başkanımıza özellikle ustalık döneminde başarılar diliyorum”

Başkan Büyükkılıç’a ustalık döneminde başarılar dileyen Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, “31 Mart’ta yerel seçim yapılacak. İnşallah Cumhur İttifakı olarak Türkiye’de ve Kayseri’de ciddi manada bir destek var. STK’lar olarak Cumhur İttifakı’na ülkenin geleceği için Kayseri’nin geleceği için, bu hizmetlerin devam etmesi için hep beraber çalışmaya devam ediyoruz. Bütün teşkilatlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız bu konuda hassasiyetlerini devam ettiriyorlar. Memduh Başkanımıza özellikle ustalık döneminde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’na da ziyaret gerçekleştirerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, son olarak Aydınlar Ocağı’nı da ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç’a vatandaşlar burada, ‘Allah güç kuvvet versin size başkanım’ diyerek dua ettiler.

Başkan Büyükkılıç’a ziyaretler esnasında AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk eşlik etti.