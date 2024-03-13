Talas Belediyesi engelli vatandaşların gönüllerine dokunmaya devam ediyor

Talas Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile düzenlenen ‘Engelli Araçları Teslim Töreni’ gerçekleştirildi. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Biz böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz” dedi.

Esma Hatun Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Engelli Araçları Teslim Töreni’ne, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Törenin açılış konuşması yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Hem duygusal hem de sevinçli bir gündeyiz. 4 yıl önce engelli araç kullanan bilhassa akülü araç dediğimiz aracı kullanan kardeşlerimizin, çok mağdur oldukları bir konuyu tespit ettik. Bu araç sonuçta bir yerde arıza yapabiliyor. En lüks dediğimiz araçlarda arıza verebiliyor. Ancak onun sürücüsü bir taksiye atlayarak, gideceği yere gidebiliyor ama engelli kardeşim, olduğu yerde kalıyor. Bilhassa hanımefendiler. Bu bir eksiklik. Kayseri’de tamir yapan yok. Bir tane özel sektör vardı, o kardeşimizde olay yerine gitmiyordu. Kendisine gelen araçları yapıyor. Atölyemizin bir bölümünü çevirdik. ‘Burası engellilerin kullandığı akülü araçların tamirat yeri’ dedik. Buraya 2 usta aldık. Birde ticari araç temin ettik. Ticari aracımız sadece bu iş ile ilgili görevlendirildi. Şimdi aracı bozulan engelli kardeşim, telefon ediyor. Bizim ekibimiz anında gidiyor. Orada tamir yapılırsa yapılıyor. Yapılmıyorsa engelli kardeşimin arabasını alıyor, kendisini de alıyor. Kendisini evine, aracıda atölyeye getirip, yapıyor. Yaptıktan sonrada yeniden araçla engelli kardeşimizi buluşturuyor. Bu Kayseri’de hem ilk oldu hem de çok güzel bir hizmet oldu” şeklinde konuştu.

Araç teslimine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyleyen Yalçın, “İhtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere, 29 manuel, 30 tanede akülü aracı bugün bize burada teslime ettiler ama bizim şahsımızda ve ev sahipliğimizde size teslim edecekler. Bizde buna ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz” dedi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de konuşmasında; herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, Talas Belediyesi’ni çalışmalarından dolayı kutladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise, Talas Belediyesi’nin engelliler ile ilgili yaptığı çalışmanın Türkiye’ye örnek olması gerektiğini vurgulayarak, “Biz dün Bünyan’ımızda böyle bir güzelliğe eşlik ettik. Bünyan’da da hayırsever kardeşlerimiz, 30 tane engelli aracını engelli kardeşlerimiz için getirmişlerdi. Onların dağıtım törenine katıldık. Bugünde Talas’tayız. Engelli kardeşlerimize daha rahat bir hayat sürdürebilmek için büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz Kayseri’de çok yoğun çaba içerisindeler. Engelsiz Yaşam Merkezleri açıldı. Orada bir çok aktiviteler var. İnşallah bu tüm Türkiye’ye örnek olur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, protokol tarafından hayırseverlere plaketleri verilirken, engelli vatandaşlara da araçları teslim edildi.